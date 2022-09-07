Рейтинг@Mail.ru
Дополнительный поезд из Петербурга в Симферополь запустят в сентябре - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220907/dopolnitelnyy-poezd-iz-peterburga-v-simferopol-zapustyat-v-sentyabre-1124430600.html
Дополнительный поезд из Петербурга в Симферополь запустят в сентябре
Дополнительный поезд из Петербурга в Симферополь запустят в сентябре - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Дополнительный поезд из Петербурга в Симферополь запустят в сентябре
В сентябре между Санкт-Петербургом и Симферополем будет курсировать дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T14:37
2022-09-07T14:37
транспорт
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244065_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7464566c07c66eb2f4e5c7ec07cefd07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В сентябре между Санкт-Петербургом и Симферополем будет курсировать дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезд "Таврия" №169/179 будет ходить в определенные дни с сентября по ноябрь, а с ноября по первую декаду декабря – ежедневно. Первый рейс запланирован из Санкт-Петербурга на 24 сентября, из Симферополя – на 26 сентября.Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов &gt;&gt;Из Петербурга поезд отправится в Симферополь 24, 26, 28 и 30 сентября, 4, 5, 6, 7, 12, 13 октября, 3 и 4 ноября; и далее с 6 ноября по 10 декабря 2022 года поезд будет курсировать ежедневно. Отправление из Санкт-Петербурга в 19:16, прибытие в Симферополь через день в 12:15. Поезд будет проходить через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку и Джанкой. Время в пути 40 часов 59 минут.В его состав включены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Продажи билетов откроются 7 сентября.Кроме того, в межсезонье по направлению Санкт-Петербург – Симферополь будут курсировать 8 поездов, возможно, запустят дополнительные.Ранее сообщалось, что крымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 миллиона пассажиров.
https://crimea.ria.ru/20220826/kak-dobiralis-i-na-chem-ekhali-turisty-o-tom-kak-popali-v-krym--opros-1124298420.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244065_52:0:1076:768_1920x0_80_0_0_e52c49a0361099c0650cb179070e766b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, крым
Дополнительный поезд из Петербурга в Симферополь запустят в сентябре

Перевозчик: между Петербургом и Симферополем в сентябре запускают дополнительный поезд

14:37 07.09.2022
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В сентябре между Санкт-Петербургом и Симферополем будет курсировать дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Поезд "Таврия" №169/179 будет ходить в определенные дни с сентября по ноябрь, а с ноября по первую декаду декабря – ежедневно. Первый рейс запланирован из Санкт-Петербурга на 24 сентября, из Симферополя – на 26 сентября.
Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов >>
Из Петербурга поезд отправится в Симферополь 24, 26, 28 и 30 сентября, 4, 5, 6, 7, 12, 13 октября, 3 и 4 ноября; и далее с 6 ноября по 10 декабря 2022 года поезд будет курсировать ежедневно. Отправление из Санкт-Петербурга в 19:16, прибытие в Симферополь через день в 12:15.
Из Симферополя поезд пойдет 26, 28 и 30 сентября, 2, 6, 7, 11, 12, 29 и 30 октября; и далее с 4 ноября по 10 декабря ежедневно. Время отправления из Симферополя – 18:40, прибытие в Петербург через день в 13:01.
Поезд будет проходить через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку и Джанкой. Время в пути 40 часов 59 минут.
В его состав включены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Продажи билетов откроются 7 сентября.
Кроме того, в межсезонье по направлению Санкт-Петербург – Симферополь будут курсировать 8 поездов, возможно, запустят дополнительные.
Ранее сообщалось, что крымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 миллиона пассажиров.
Туристы рассказали, на чем и как добирались в Крым в этом году - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 19:13Туризм
Как добирались и на чем ехали: туристы о том, как попали в Крым – опрос
 
ТранспортКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ – Минобороны
14:37Дополнительный поезд из Петербурга в Симферополь запустят в сентябре
14:07Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
13:47ВС РФ уничтожили хранилище топлива для военной техники под Кривым Рогом
13:41Ученые из Севастополя презентуют свои технологии в Сирии
13:34В Севастополе алкодебошир швырнул в машину урной, не дождавшись милостыни
13:16Российские военные освободили населенный пункт Кодема в ДНР
13:13В Джанкое на пожаре нашли тело мужчины
13:11ВСУ в течение суток не наступали на николаево-криворожском направлении
13:05Крым обогнал Кубань в рейтинге лучших туристических мест
12:58Путин дал оценку отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
12:46Путин: РФ не заинтересована в зеркальном ответе на визовые ограничения ЕС
12:38Пробы морской воды в Крыму: где чаще выявляли "нестандарт"
12:10Ялтинец изготавливал устройства для угона машин и попался ФСБ
11:49Почему в Крыму не вводят новые ограничения против COVID-19
11:09Экс-замдиректора интерната в Феодосии будут судить за применение силы
10:51ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
10:45Полицейские предотвратили теракт в Запорожской области
10:25Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника
10:13COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев
Лента новостейМолния