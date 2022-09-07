https://crimea.ria.ru/20220907/dopolnitelnyy-poezd-iz-peterburga-v-simferopol-zapustyat-v-sentyabre-1124430600.html

Дополнительный поезд из Петербурга в Симферополь запустят в сентябре

Дополнительный поезд из Петербурга в Симферополь запустят в сентябре - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Дополнительный поезд из Петербурга в Симферополь запустят в сентябре

В сентябре между Санкт-Петербургом и Симферополем будет курсировать дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T14:37

2022-09-07T14:37

2022-09-07T14:37

транспорт

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244065_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7464566c07c66eb2f4e5c7ec07cefd07.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В сентябре между Санкт-Петербургом и Симферополем будет курсировать дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезд "Таврия" №169/179 будет ходить в определенные дни с сентября по ноябрь, а с ноября по первую декаду декабря – ежедневно. Первый рейс запланирован из Санкт-Петербурга на 24 сентября, из Симферополя – на 26 сентября.Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов >>Из Петербурга поезд отправится в Симферополь 24, 26, 28 и 30 сентября, 4, 5, 6, 7, 12, 13 октября, 3 и 4 ноября; и далее с 6 ноября по 10 декабря 2022 года поезд будет курсировать ежедневно. Отправление из Санкт-Петербурга в 19:16, прибытие в Симферополь через день в 12:15. Поезд будет проходить через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Владиславовку и Джанкой. Время в пути 40 часов 59 минут.В его состав включены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Продажи билетов откроются 7 сентября.Кроме того, в межсезонье по направлению Санкт-Петербург – Симферополь будут курсировать 8 поездов, возможно, запустят дополнительные.Ранее сообщалось, что крымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 миллиона пассажиров.

https://crimea.ria.ru/20220826/kak-dobiralis-i-na-chem-ekhali-turisty-o-tom-kak-popali-v-krym--opros-1124298420.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым