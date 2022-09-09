Рейтинг@Mail.ru
Час на спасение: что должен уметь каждый? - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220909/chas-na-spasenie-chto-dolzhen-umet-kazhdyy-1124382853.html
Час на спасение: что должен уметь каждый?
Час на спасение: что должен уметь каждый? - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Час на спасение: что должен уметь каждый?
Пресс-конференция на тему: "Час на спасение: что должен уметь каждый?" РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-09T11:00
2022-09-02T14:52
пресс-центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124382825_0:1424:2048:2576_1920x0_80_0_0_1dc2092841c781d32afa9d50fafc801e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 09 сентября 2022 -11.00. Пресс-конференция на тему: "Час на спасение: что должен уметь каждый?""Золотой час" - именно в первые 60 минут после получения серьезной травмы решается судьба человека. Считается, что шансы пациента значительно возрастают, если ему в этот период квалифицировано окажут первую медицинскую помощь. Однако не всегда скорая помощь может прибыть на место происшествия быстро. Поэтому умение каждого оказывать доврачебную помощь может спасти человеческую жизнь.Участники:— главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий учебно-тренировочным отделом ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", врач скорой медицинской помощи высшей категории Леся ФРОЛОВА;— заместитель директора по медицинской части - руководитель службы скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Галина БУГЛАК;— и.о. главного фельдшера аппарата управления ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", фельдшер скорой медицинской помощи отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования и мобильным медицинским отрядом Олег ВОДОЛАЖНЫЙ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124382825_0:1212:2048:2748_1920x0_80_0_0_dbe5d9eb40578740de4b95b1c15a00d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-центр

Час на спасение: что должен уметь каждый?

11:00 09.09.2022
 
© РИА Новости . Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкОказание первой помощи
Оказание первой помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 09 сентября 2022 -11.00. Пресс-конференция на тему: "Час на спасение: что должен уметь каждый?"
"Золотой час" - именно в первые 60 минут после получения серьезной травмы решается судьба человека. Считается, что шансы пациента значительно возрастают, если ему в этот период квалифицировано окажут первую медицинскую помощь. Однако не всегда скорая помощь может прибыть на место происшествия быстро. Поэтому умение каждого оказывать доврачебную помощь может спасти человеческую жизнь.
Что означает правило "золотого часа"? Почему первый час так важен для спасения человека? Что мешает врачам оперативно прибыть на место происшествия? В каких случаях требуется оказание первой помощи? Какими навыками оказания первой помощи должен обладать каждый человек?
Участники:
— главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий учебно-тренировочным отделом ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", врач скорой медицинской помощи высшей категории Леся ФРОЛОВА;
— заместитель директора по медицинской части - руководитель службы скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Галина БУГЛАК;
— и.о. главного фельдшера аппарата управления ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", фельдшер скорой медицинской помощи отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования и мобильным медицинским отрядом Олег ВОДОЛАЖНЫЙ.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 724-63-48
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Час на спасение: что должен уметь каждый?
10:57Стало известно о состоянии раненных после атаки ВСУ по Новой Каховке
10:50ВСУ предпринимают новые попытки десантироваться в районе Энергодара
10:45Южный берег Крыма останется без газа на несколько дней
10:39Где в Крыму отключат воду и когда возобновят ее подачу
10:34В Севастополе житель Волгограда задержан за мошенничества на 2,5 млн
10:17Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки
10:07В Симферополе ограничат движение в районе Бородинского кольца
09:54Житель Крыма задержан УФСБ за призывы расправы над военнослужащими РФ
09:42Бахчисарай и 13 пригородных сел временно останутся без газа
09:29Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен
09:18Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7
09:07КНДР провозгласила себя ядерным государством
08:42Какие продукты влияют на выработку женских гормонов: эксперт
08:13Какое количество россиян ведут здоровый образ жизни – опрос
07:59Экономист: Запад пожертвует чем угодно ради доминирующей позиции в мире
07:38Ходьба помогает от деменции – ученые посчитали нужное число шагов
07:05Врач назвала идеальное время для первой чашки кофе
03:32Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт
00:01Прогноз погоды для Крыма на пятницу
Лента новостейМолния