https://crimea.ria.ru/20220909/chas-na-spasenie-chto-dolzhen-umet-kazhdyy-1124382853.html
Час на спасение: что должен уметь каждый?
Час на спасение: что должен уметь каждый? - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Час на спасение: что должен уметь каждый?
Пресс-конференция на тему: "Час на спасение: что должен уметь каждый?" РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-09T11:00
2022-09-09T11:00
2022-09-02T14:52
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 09 сентября 2022 -11.00. Пресс-конференция на тему: "Час на спасение: что должен уметь каждый?""Золотой час" - именно в первые 60 минут после получения серьезной травмы решается судьба человека. Считается, что шансы пациента значительно возрастают, если ему в этот период квалифицировано окажут первую медицинскую помощь. Однако не всегда скорая помощь может прибыть на место происшествия быстро. Поэтому умение каждого оказывать доврачебную помощь может спасти человеческую жизнь.Участники:— главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий учебно-тренировочным отделом ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", врач скорой медицинской помощи высшей категории Леся ФРОЛОВА;— заместитель директора по медицинской части - руководитель службы скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Галина БУГЛАК;— и.о. главного фельдшера аппарата управления ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", фельдшер скорой медицинской помощи отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования и мобильным медицинским отрядом Олег ВОДОЛАЖНЫЙ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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пресс-центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 09 сентября 2022 -11.00. Пресс-конференция на тему: "Час на спасение: что должен уметь каждый?"
"Золотой час" - именно в первые 60 минут после получения серьезной травмы решается судьба человека. Считается, что шансы пациента значительно возрастают, если ему в этот период квалифицировано окажут первую медицинскую помощь. Однако не всегда скорая помощь может прибыть на место происшествия быстро. Поэтому умение каждого оказывать доврачебную помощь может спасти человеческую жизнь.
Что означает правило "золотого часа"? Почему первый час так важен для спасения человека? Что мешает врачам оперативно прибыть на место происшествия? В каких случаях требуется оказание первой помощи? Какими навыками оказания первой помощи должен обладать каждый человек?
— главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий учебно-тренировочным отделом ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", врач скорой медицинской помощи высшей категории Леся ФРОЛОВА;
— заместитель директора по медицинской части - руководитель службы скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Галина БУГЛАК;
— и.о. главного фельдшера аппарата управления ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", фельдшер скорой медицинской помощи отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования и мобильным медицинским отрядом Олег ВОДОЛАЖНЫЙ.
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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