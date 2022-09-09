https://crimea.ria.ru/20220909/chas-na-spasenie-chto-dolzhen-umet-kazhdyy-1124382853.html

Час на спасение: что должен уметь каждый?

Час на спасение: что должен уметь каждый? - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Час на спасение: что должен уметь каждый?

Пресс-конференция на тему: "Час на спасение: что должен уметь каждый?" РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-09T11:00

2022-09-09T11:00

2022-09-02T14:52

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 09 сентября 2022 -11.00. Пресс-конференция на тему: "Час на спасение: что должен уметь каждый?""Золотой час" - именно в первые 60 минут после получения серьезной травмы решается судьба человека. Считается, что шансы пациента значительно возрастают, если ему в этот период квалифицировано окажут первую медицинскую помощь. Однако не всегда скорая помощь может прибыть на место происшествия быстро. Поэтому умение каждого оказывать доврачебную помощь может спасти человеческую жизнь.Участники:— главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий учебно-тренировочным отделом ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", врач скорой медицинской помощи высшей категории Леся ФРОЛОВА;— заместитель директора по медицинской части - руководитель службы скорой медицинской помощи ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Галина БУГЛАК;— и.о. главного фельдшера аппарата управления ГБУЗ РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", фельдшер скорой медицинской помощи отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования и мобильным медицинским отрядом Олег ВОДОЛАЖНЫЙ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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