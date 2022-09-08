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С чем нельзя есть творог – совет врача - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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С чем нельзя есть творог – совет врача
С чем нельзя есть творог – совет врача - РИА Новости Крым, 08.09.2022
С чем нельзя есть творог – совет врача
Творог является хорошим источником белка и одним из самых полезных продуктов для организма, однако он сочетается не со всеми напитками. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T21:29
2022-09-08T21:29
совет эксперта
вкусно и полезно
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Творог является хорошим источником белка и одним из самых полезных продуктов для организма, однако он сочетается не со всеми напитками. Об этом со ссылкой на кандидата медицинских наук, эндокринолога Зухру Павлову сообщает "Российская газета".По ее словам, творог можно есть даже людям, не переносящим молоко. При этом оптимальное время для такой трапезы – первая половина дня. Съеденный на ночь творог может очень сильно разжечь аппетит.Она рекомендует сочетать его с медленными углеводами - овощами, хлебом. В этом случае порция становится полноценным приемом пищи, а не просто перекусом. А вот запивать его чаем, кофе или какао не стоит. Это, подчеркнула врач, плохое сочетание."Содержащийся в этих напитках танин связывает многие полезные вещества (прежде всего кальций), и они становятся бесполезными", - отметила Зухра Павлова.Поэтому лучше перенести чаепитие на другое время. Например, выпить чашечку любимого горячего напитка через час после приема пищи."Или понимать, что в этот прием пищи вы просто наслаждались сырниками, а кальция доберете в следующий раз. Но только я не рекомендую очень часто прибегать к этой лазейке", - заключила эндокринолог.Ранее врачи-диетологи заявили, что правильно подобранные для употребления перед сном напитки позволят человеку похудеть. В их число входят несладкий йогурт или кефир без сахара, которые нормализуют микрофлору кишечника.
https://crimea.ria.ru/20210201/Dietolog-obyasnil-polzu-nesochetaemykh-produktov-1119208622.html
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совет эксперта, вкусно и полезно, здоровье
С чем нельзя есть творог – совет врача

Врач Павлова: творог не стоит запивать чаем, кофе и какао

21:29 08.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиетическое питание
Диетическое питание - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Творог является хорошим источником белка и одним из самых полезных продуктов для организма, однако он сочетается не со всеми напитками. Об этом со ссылкой на кандидата медицинских наук, эндокринолога Зухру Павлову сообщает "Российская газета".
По ее словам, творог можно есть даже людям, не переносящим молоко. При этом оптимальное время для такой трапезы – первая половина дня. Съеденный на ночь творог может очень сильно разжечь аппетит.
"Кисломолочные продукты имеют высокий инсулиновый индекс, то есть сильно стимулируют синтез инсулина (и, соответственно, голод). А с утра наши рецепторы инсулина не так чувствительны, как вечером", - объяснила специалист.
Она рекомендует сочетать его с медленными углеводами - овощами, хлебом. В этом случае порция становится полноценным приемом пищи, а не просто перекусом. А вот запивать его чаем, кофе или какао не стоит. Это, подчеркнула врач, плохое сочетание.
"Содержащийся в этих напитках танин связывает многие полезные вещества (прежде всего кальций), и они становятся бесполезными", - отметила Зухра Павлова.
Поэтому лучше перенести чаепитие на другое время. Например, выпить чашечку любимого горячего напитка через час после приема пищи.
"Или понимать, что в этот прием пищи вы просто наслаждались сырниками, а кальция доберете в следующий раз. Но только я не рекомендую очень часто прибегать к этой лазейке", - заключила эндокринолог.
Ранее врачи-диетологи заявили, что правильно подобранные для употребления перед сном напитки позволят человеку похудеть. В их число входят несладкий йогурт или кефир без сахара, которые нормализуют микрофлору кишечника.
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