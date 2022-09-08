https://crimea.ria.ru/20220908/rossiyskaya-nauka-vozvraschaetsya-v-gvineyu-uchenye-rasskazali-zachem--1124434329.html

Российская наука возвращается в Гвинею: ученые рассказали зачем

Российская наука возвращается в Гвинею: ученые рассказали зачем - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Российская наука возвращается в Гвинею: ученые рассказали зачем

Российская наука возвращается в Гвинею – первые совместные работы с коллегами уже в будущем году рассчитывают начать севастопольские ученые ФИЦ "Институт... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-08T07:23

2022-09-08T07:23

2022-09-07T18:18

наука и технологии

севастополь

экономика

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым, Анна Петрова. Российская наука возвращается в Гвинею – первые совместные работы с коллегами уже в будущем году рассчитывают начать севастопольские ученые ФИЦ "Институт биологии южных морей". Замдиректора учреждения по научно-инновационной и международной деятельности Георгий Черный рассказал РИА Новости Крым, зачем это нужно.По словам Черного, совместная российско-гвинейская научно-исследовательская деятельность была прервана четверть века назад, в первые годы после распада СССР. Что касается Севастополя и Крыма, то в 1993-м Украина заявила, что не сможет поддерживать взаимодействие – для нее это было довольно дорого. Так ученые ИнБЮМ утратили возможность продолжать работу как с целями фундаментальными – для науки, так и с практическими – для промышленности.За 25 лет в Гвинейской Республике изменилась экологическая обстановка и экономика, увеличилась промышленная активность, количество портов и многое другое, говорит Черный, ссылаясь на сведения, полученные от руководства гвинейского научно-исследовательского центра Конакри-Рогбане (CERESCOR), с которым раньше были тесные связи.Гвинейский центр уже восстановили, перспективы сотрудничества расширились. Задач, как и прежде, три: политическая, научная и практическая, отмечает Черный. Что до последней – совместного освоения биоресурсов – соглашения в этой области безусловно выгодны России.Среди таких направлений, помимо производства рыбной продукции, косметология и создание спецпитания."У них там много устрицы, а мы умеем делать из устрицы биологически активные добавки. Умеем добывать из морских гидробионтов, водорослей и моллюсков, каротиноиды – это родственники витамина А, и целый ряд других очень полезных веществ. Умеем делать из них косметические средства и самые разные коктейли с аминокислотами. Например, наши специалисты разработали пищевую добавку, которая помогает восстановить функции организма при энцефалопатии (заболевание головного мозга с нарушением его функций – ред.)", – рассказал ученый.По словам Черного, вероятность того, что визит ученых ИнБЮМ в Гвинею состоится уже в будущем году, очень велика. "Мы должны согласовать вопрос с Министерством высшего образования, Министерством иностранных дел – это определенный процесс. Но, я надеюсь, что в следующем году это удастся", – сказал он.Проект резолюции о сотрудничестве ИнБЮМ и Центра Конакри-Рогбане (CERESCOR) был принят 7 сентября по итогу семинара, прошедшего в рамках II Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность".Конференция проходит 6 – 9 сентября в Севастополе. В мероприятиях в очном и дистанционном формате принимают участие более 150 ученых из 10 стран, в том числе государств Средней Азии, а также Беларуси, Ливана, Египта, Республики Гвинея. В программе: доклады, семинары и круглые столы, в рамках которых будут обсуждаться возможности проведения совместных исследований.Ранее стало известно, где и за сколько построят первый устричный питомник для Юга России.

https://crimea.ria.ru/20220905/chto-ugrozhaet-ustrichnym-fermam-v-krymu-i-sevastopole-1124406478.html

https://crimea.ria.ru/20220905/chto-ugrozhaet-ustrichnym-fermam-v-krymu-i-sevastopole-1124406478.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, севастополь, экономика