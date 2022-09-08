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Четыре человека ранены при взрыве на территории завода Ильича в Мариуполе - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Четыре человека ранены при взрыве на территории завода Ильича в Мариуполе
Четыре человека ранены при взрыве на территории завода Ильича в Мариуполе - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Четыре человека ранены при взрыве на территории завода Ильича в Мариуполе
Четыре сотрудника мариупольского металлургического комбината имени Ильича подорвались во время уборки территории предприятия. Об этом сообщает Штаб... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T15:35
2022-09-08T15:35
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Четыре сотрудника мариупольского металлургического комбината имени Ильича подорвались во время уборки территории предприятия. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."В Мариуполе во время уборки территории металлургического комбината им. Ильича на взрывоопасном предмете подорвались 4 сотрудника предприятия. Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь", – говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении штаба.Ранее сообщалось, что завод имени Ильича в Мариуполе будет восстановлен и модернизирован. В апреле глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что территория завода охраняется, идет оценка ущерба, прорабатываются предварительные планы по запуску предприятия.Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича — крупнейшее промышленное предприятие Донбасса. Комбинат производил горячекатаный и холоднокатаный стальной лист, в том числе для судостроения, нефтепроводные, бурильные, газо- и водопроводные трубы. Завод являлся единственным предприятием Украины, которое производило оцинкованный лист и автомобильные баллоны для сжиженных газов.Долгое время территория предприятия оставалась одним из очагов сопротивления украинских националистов. 15 апреля металлургический комбинат был полностью освобожден и взят под контроль группировкой российских войск и подразделениями Народной милиции ДНР.
https://crimea.ria.ru/20220419/zavod-imeni-ilicha-v-mariupole-vosstanovyat-i-moderniziruyut---pushilin-1122991715.html
https://crimea.ria.ru/20220622/pravitelstvo-rossii-ozvuchilo-plany-na-azovstal-i-mariupol-1123622540.html
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донецкая народная республика (днр), происшествия
Четыре человека ранены при взрыве на территории завода Ильича в Мариуполе

Четыре сотрудника мариупольского завода Ильича подорвались на взрывоопасном предмете

15:35 08.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗавод Ильича в Мариуполе.
Завод Ильича в Мариуполе. - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Четыре сотрудника мариупольского металлургического комбината имени Ильича подорвались во время уборки территории предприятия. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
"В Мариуполе во время уборки территории металлургического комбината им. Ильича на взрывоопасном предмете подорвались 4 сотрудника предприятия. Все госпитализированы в больницу, где получают необходимую помощь", – говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении штаба.
Ранее сообщалось, что завод имени Ильича в Мариуполе будет восстановлен и модернизирован. В апреле глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что территория завода охраняется, идет оценка ущерба, прорабатываются предварительные планы по запуску предприятия.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 16:02
Завод имени Ильича в Мариуполе восстановят и модернизируют - Пушилин
Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича — крупнейшее промышленное предприятие Донбасса. Комбинат производил горячекатаный и холоднокатаный стальной лист, в том числе для судостроения, нефтепроводные, бурильные, газо- и водопроводные трубы. Завод являлся единственным предприятием Украины, которое производило оцинкованный лист и автомобильные баллоны для сжиженных газов.
Долгое время территория предприятия оставалась одним из очагов сопротивления украинских националистов. 15 апреля металлургический комбинат был полностью освобожден и взят под контроль группировкой российских войск и подразделениями Народной милиции ДНР.
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