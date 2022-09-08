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Аксенов уволил директора главного управления капстроительства Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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Аксенов уволил директора главного управления капстроительства Крыма
Аксенов уволил директора главного управления капстроительства Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Аксенов уволил директора главного управления капстроительства Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов снял с должности директора Главного управления капитального строительства республики Владимира Смирнова и вынес два... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T18:36
2022-09-08T18:38
крым
сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов снял с должности директора Главного управления капитального строительства республики Владимира Смирнова и вынес два дисциплинарных взыскания – министру строительства и архитектуры Крыма и его заместителю. Об этом глава сообщил в своем Telegram-канале.Такое решение было принято после рабочей поездки Аксенова на объекты строительства в Симферопольском районе Крыма: в школу в Трехпрудном, сельский дом культуры в Чистеньком и три детских сада в Перово."На большинстве из посещенных стройплощадок – срыв всех мыслимых и немыслимых сроков, нарушение графика. Идет систематический обман о количестве рабочих на объектах. Из заявленных 70 человек нашел 13", —написал он.Кроме того, министру строительства будет вынесено замечание, а его заместителю – объявлен выговор. Глава уточнил, что, если работы на названных объектах не завершат до конца года, в отношении чиновников примут "более жесткие управленческие решения".
https://crimea.ria.ru/20220602/glav-munitsipalitetov-kryma-nakazhut-za-nevypolneniya-porucheniy-aksenova-1123420680.html
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крым, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Аксенов уволил директора главного управления капстроительства Крыма

Аксенов уволил директора главного управления капстроительства РК за срыв графика стройки

18:36 08.09.2022 (обновлено: 18:38 08.09.2022)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов снял с должности директора Главного управления капитального строительства республики Владимира Смирнова и вынес два дисциплинарных взыскания – министру строительства и архитектуры Крыма и его заместителю. Об этом глава сообщил в своем Telegram-канале.
Такое решение было принято после рабочей поездки Аксенова на объекты строительства в Симферопольском районе Крыма: в школу в Трехпрудном, сельский дом культуры в Чистеньком и три детских сада в Перово.
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"На большинстве из посещенных стройплощадок – срыв всех мыслимых и немыслимых сроков, нарушение графика. Идет систематический обман о количестве рабочих на объектах. Из заявленных 70 человек нашел 13", —написал он.
Кроме того, министру строительства будет вынесено замечание, а его заместителю – объявлен выговор. Глава уточнил, что, если работы на названных объектах не завершат до конца года, в отношении чиновников примут "более жесткие управленческие решения".
 
КрымСергей АксеновКадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя
 
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