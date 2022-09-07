Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
МО: российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, в том числе в районе Каховской ГЭС, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Валуйки Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков на брифинге в среду.
Также средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.
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