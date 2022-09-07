https://crimea.ria.ru/20220907/rossiyskie-pvo-perekhvatili-20-raket-himars-i-olkha-v-khersonskoy-oblasti-1124429862.html

Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области

Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области

Российские системы противовоздушной обороны перехватили 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, в том числе в районе... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T14:07

2022-09-07T14:07

2022-09-07T14:07

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, в том числе в районе Каховской ГЭС, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке >>Также средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР.ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне >>"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.

https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, министерство обороны рф, игорь конашенков