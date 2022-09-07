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Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
Российские системы противовоздушной обороны перехватили 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, в том числе в районе... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T14:07
2022-09-07T14:07
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, в том числе в районе Каховской ГЭС, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке &gt;&gt;Также средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР.ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне &gt;&gt;"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, министерство обороны рф, игорь конашенков
Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области

МО: российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области

14:07 07.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, в том числе в районе Каховской ГЭС, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Валуйки Луганской Народной Республики", - сказал Конашенков на брифинге в среду.
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке >>
Также средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР.
ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне >>
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.
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