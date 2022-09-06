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Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке
Украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, это уже восьмой обстрел за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T11:54
2022-09-06T11:54
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, это уже восьмой обстрел за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения &gt;&gt;Власти города также сообщили о ночных обстрелах, в ходе которых по городу выпущено более 70 ракет. Большая часть их была сбита ПВО.Новая реальность новых территорий &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Власти Новой Каховки сообщили о ракетном ударе со стороны ВСУ

11:54 06.09.2022
 
© РИА Новости КрымКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, это уже восьмой обстрел за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения >>
"11:15 Новую Каховку еще раз обстреливают ракетами со стороны ВСУ. Это уже восьмая тревога за сутки", - говорится в сообщении властей.
Власти города также сообщили о ночных обстрелах, в ходе которых по городу выпущено более 70 ракет. Большая часть их была сбита ПВО.
Новая реальность новых территорий >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
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