https://crimea.ria.ru/20220906/ukrainskie-voyska-nanesli-raketnyy-udar-po-novoy-kakhovke-1124415432.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке

Украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, это уже восьмой обстрел за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T11:54

2022-09-06T11:54

2022-09-06T11:54

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Украинские военные нанесли очередной ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, это уже восьмой обстрел за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения >>Власти города также сообщили о ночных обстрелах, в ходе которых по городу выпущено более 70 ракет. Большая часть их была сбита ПВО.Новая реальность новых территорий >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия