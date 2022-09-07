Чем опасны "аскорбинки" - педиатр
Педиатр Шугаева: избыток витамина С может привести к появлению камней в почках
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота муниципальной аптеки в Великом Новгороде
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Витамин С очень важен, но его переизбыток может спровоцировать развитие мочекаменной болезни, в этой связи есть слишком много аскорбиновых драже опасно для здоровья, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на педиатра Анастасию Шугаеву.
По словам врача, для профилактики дефицита витамина С принимать "аскорбинки" нужно, однако очень дозировано: для детей до трех лет оптимальная доза - 40 мг, до 14 лет - 50 мг, взрослые могут без вреда употребить до 100 мг аскорбиновой кислоты в сутки.
При этом перед приемом аптечных витаминов специалист рекомендует получить врачебную консультацию. Если же принимать витамин С бесконтрольно, можно не только получить камни в почках, но и аллергические реакции, а также нарушить способность организма к всасыванию витамина В 12, что приведет к его дефициту.
Ранее диетолог и терапевт Тина Петровская сообщила, что прием повышенной дозы витамина C во время заболевания и в период восстановления не оказывает особого влияния на организм и иммунитет.
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