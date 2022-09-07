https://crimea.ria.ru/20220907/chem-opasny-askorbinki---pediatr-1124432600.html

Чем опасны "аскорбинки" - педиатр

Чем опасны "аскорбинки" - педиатр - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Чем опасны "аскорбинки" - педиатр

Витамин С очень важен, но его переизбыток может спровоцировать развитие мочекаменной болезни, в этой связи есть слишком много аскорбиновых драже опасно для... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T20:46

2022-09-07T20:46

2022-09-07T20:46

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Витамин С очень важен, но его переизбыток может спровоцировать развитие мочекаменной болезни, в этой связи есть слишком много аскорбиновых драже опасно для здоровья, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на педиатра Анастасию Шугаеву.По словам врача, для профилактики дефицита витамина С принимать "аскорбинки" нужно, однако очень дозировано: для детей до трех лет оптимальная доза - 40 мг, до 14 лет - 50 мг, взрослые могут без вреда употребить до 100 мг аскорбиновой кислоты в сутки.Ранее диетолог и терапевт Тина Петровская сообщила, что прием повышенной дозы витамина C во время заболевания и в период восстановления не оказывает особого влияния на организм и иммунитет.

https://crimea.ria.ru/20211202/vrach-nauchila-raspoznavat-defitsit-vitamina-s-1121605326.html

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здоровье, совет эксперта