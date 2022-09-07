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Чем опасны "аскорбинки" - педиатр - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Чем опасны "аскорбинки" - педиатр
Чем опасны "аскорбинки" - педиатр - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Чем опасны "аскорбинки" - педиатр
Витамин С очень важен, но его переизбыток может спровоцировать развитие мочекаменной болезни, в этой связи есть слишком много аскорбиновых драже опасно для... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T20:46
2022-09-07T20:46
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Витамин С очень важен, но его переизбыток может спровоцировать развитие мочекаменной болезни, в этой связи есть слишком много аскорбиновых драже опасно для здоровья, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на педиатра Анастасию Шугаеву.По словам врача, для профилактики дефицита витамина С принимать "аскорбинки" нужно, однако очень дозировано: для детей до трех лет оптимальная доза - 40 мг, до 14 лет - 50 мг, взрослые могут без вреда употребить до 100 мг аскорбиновой кислоты в сутки.Ранее диетолог и терапевт Тина Петровская сообщила, что прием повышенной дозы витамина C во время заболевания и в период восстановления не оказывает особого влияния на организм и иммунитет.
https://crimea.ria.ru/20211202/vrach-nauchila-raspoznavat-defitsit-vitamina-s-1121605326.html
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здоровье, совет эксперта
Чем опасны "аскорбинки" - педиатр

Педиатр Шугаева: избыток витамина С может привести к появлению камней в почках

20:46 07.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота муниципальной аптеки в Великом Новгороде
Работа муниципальной аптеки в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Витамин С очень важен, но его переизбыток может спровоцировать развитие мочекаменной болезни, в этой связи есть слишком много аскорбиновых драже опасно для здоровья, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на педиатра Анастасию Шугаеву.
По словам врача, для профилактики дефицита витамина С принимать "аскорбинки" нужно, однако очень дозировано: для детей до трех лет оптимальная доза - 40 мг, до 14 лет - 50 мг, взрослые могут без вреда употребить до 100 мг аскорбиновой кислоты в сутки.
При этом перед приемом аптечных витаминов специалист рекомендует получить врачебную консультацию. Если же принимать витамин С бесконтрольно, можно не только получить камни в почках, но и аллергические реакции, а также нарушить способность организма к всасыванию витамина В 12, что приведет к его дефициту.
Ранее диетолог и терапевт Тина Петровская сообщила, что прием повышенной дозы витамина C во время заболевания и в период восстановления не оказывает особого влияния на организм и иммунитет.
Лимон
2 декабря 2021, 07:25
Врач научила распознавать дефицит витамина С
 
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