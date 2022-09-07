https://crimea.ria.ru/20220907/chast-kryma-bez-vody---adresa-i-sroki-podklyucheniya-1124426164.html
Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения
Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения
Столица Крыма и другие города республики в среду частично останутся без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T09:46
2022-09-07T09:46
2022-09-07T09:46
вода в крыму
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/08/1120804297_0:460:1080:1068_1920x0_80_0_0_eadbd30136fc728355c008739be9b333.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Столица Крыма и другие города республики в среду частично останутся без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 17 часов воды не будет в Симферополе на участке проспекта Кирова и улицы Пушкина от Пионерского переулка до улицы Горького, по улицам Жуковского, Толстого и Желябова - от Маяковского до Горького, по Гоголя и Горького - от улицы Толстого до проспекта Кирова. Абонентов обеспечат привозной водой.В поселке Ленино Ленинского района до пяти вечера воды не будет по улицам Кирова, Геологической, Пушкина и в Лечебном переулке, также без воды села Новониколаевка и Красная горка.В Джанкойском регионе до 17.00 без воды села Невское и частично Петровка.В Евпатории до 18.00 без воды абоненты, расположенные по улице 9 мая, 67,77,79.В Феодосийском округе до 17.00 ограничено водоснабжение села Кринички, также воды не будет по улице Ленина в поселке Орджоникидзе.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/08/1120804297_0:359:1080:1169_1920x0_80_0_0_1007ba20a7503ce700be4188612aba25.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, общество, крым
Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения
В среду Крым частично без воды из-за ремонтов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Столица Крыма и другие города республики в среду частично останутся без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до 17 часов воды не будет в Симферополе на участке проспекта Кирова и улицы Пушкина от Пионерского переулка до улицы Горького, по улицам Жуковского, Толстого и Желябова - от Маяковского до Горького, по Гоголя и Горького - от улицы Толстого до проспекта Кирова. Абонентов обеспечат привозной водой.
В поселке Ленино Ленинского района до пяти вечера воды не будет по улицам Кирова, Геологической, Пушкина и в Лечебном переулке, также без воды села Новониколаевка и Красная горка.
В Джанкойском регионе до 17.00 без воды села Невское и частично Петровка.
В Евпатории до 18.00 без воды абоненты, расположенные по улице 9 мая, 67,77,79.
В Феодосийском округе до 17.00 ограничено водоснабжение села Кринички, также воды не будет по улице Ленина в поселке Орджоникидзе.