https://crimea.ria.ru/20220907/chast-kryma-bez-vody---adresa-i-sroki-podklyucheniya-1124426164.html

Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения

Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения

Столица Крыма и другие города республики в среду частично останутся без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T09:46

2022-09-07T09:46

2022-09-07T09:46

вода в крыму

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Столица Крыма и другие города республики в среду частично останутся без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 17 часов воды не будет в Симферополе на участке проспекта Кирова и улицы Пушкина от Пионерского переулка до улицы Горького, по улицам Жуковского, Толстого и Желябова - от Маяковского до Горького, по Гоголя и Горького - от улицы Толстого до проспекта Кирова. Абонентов обеспечат привозной водой.В поселке Ленино Ленинского района до пяти вечера воды не будет по улицам Кирова, Геологической, Пушкина и в Лечебном переулке, также без воды села Новониколаевка и Красная горка.В Джанкойском регионе до 17.00 без воды села Невское и частично Петровка.В Евпатории до 18.00 без воды абоненты, расположенные по улице 9 мая, 67,77,79.В Феодосийском округе до 17.00 ограничено водоснабжение села Кринички, также воды не будет по улице Ленина в поселке Орджоникидзе.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, общество, крым