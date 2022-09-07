Рейтинг@Mail.ru
Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220907/chast-kryma-bez-vody---adresa-i-sroki-podklyucheniya-1124426164.html
Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения
Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения
Столица Крыма и другие города республики в среду частично останутся без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T09:46
2022-09-07T09:46
вода в крыму
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/08/1120804297_0:460:1080:1068_1920x0_80_0_0_eadbd30136fc728355c008739be9b333.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Столица Крыма и другие города республики в среду частично останутся без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 17 часов воды не будет в Симферополе на участке проспекта Кирова и улицы Пушкина от Пионерского переулка до улицы Горького, по улицам Жуковского, Толстого и Желябова - от Маяковского до Горького, по Гоголя и Горького - от улицы Толстого до проспекта Кирова. Абонентов обеспечат привозной водой.В поселке Ленино Ленинского района до пяти вечера воды не будет по улицам Кирова, Геологической, Пушкина и в Лечебном переулке, также без воды села Новониколаевка и Красная горка.В Джанкойском регионе до 17.00 без воды села Невское и частично Петровка.В Евпатории до 18.00 без воды абоненты, расположенные по улице 9 мая, 67,77,79.В Феодосийском округе до 17.00 ограничено водоснабжение села Кринички, также воды не будет по улице Ленина в поселке Орджоникидзе.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/08/1120804297_0:359:1080:1169_1920x0_80_0_0_1007ba20a7503ce700be4188612aba25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, общество, крым
Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения

В среду Крым частично без воды из-за ремонтов

09:46 07.09.2022
 
© РИА Новости КрымОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Столица Крыма и другие города республики в среду частично останутся без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до 17 часов воды не будет в Симферополе на участке проспекта Кирова и улицы Пушкина от Пионерского переулка до улицы Горького, по улицам Жуковского, Толстого и Желябова - от Маяковского до Горького, по Гоголя и Горького - от улицы Толстого до проспекта Кирова. Абонентов обеспечат привозной водой.
В поселке Ленино Ленинского района до пяти вечера воды не будет по улицам Кирова, Геологической, Пушкина и в Лечебном переулке, также без воды села Новониколаевка и Красная горка.
В Джанкойском регионе до 17.00 без воды села Невское и частично Петровка.
В Евпатории до 18.00 без воды абоненты, расположенные по улице 9 мая, 67,77,79.
В Феодосийском округе до 17.00 ограничено водоснабжение села Кринички, также воды не будет по улице Ленина в поселке Орджоникидзе.
 
Вода в КрымуОбществоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Крымчанина осудили за нападение с топором на собутыльника
10:13COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев
10:08В Крыму объявлено штормовое предупреждение сразу на пять дней
09:56Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире
09:46Часть Крыма без воды - адреса и сроки подключения
09:27В двух регионах России продлен желтый уровень террористической опасности
09:12В Росатоме прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС
08:42В Роспотребнадзоре оценили вероятность рисков по инфекциям из-за беженцев
08:40Историческое здание панорамы в Севастополе отреставрируют к концу 2024
08:24Как победить осеннюю хандру - советы психолога
08:01Болят ноги по утрам: врач рассказал о причинах и рисках
07:39Доброта, равнодушие, жестокость: что и как передается с генами
07:04Шенген для россиян станет дорогим и труднодоступным
03:25В Крыму растет число самозанятых - в чем преимущество системы
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 6 сентября
21:46Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка
21:22COVID-19 и летучие мыши: новое открытие ученых
21:07Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт
Лента новостейМолния