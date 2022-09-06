https://crimea.ria.ru/20220906/rossiyskaya-artilleriya-podavila-tochku-vsu-dlya-obstrela-zaes-1124417851.html

Российская артиллерия подавила позиции ВСУ, откуда обстреливали ЗАЭС

Российская артиллерия подавила позиции ВСУ, откуда обстреливали ЗАЭС - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Российская артиллерия подавила позиции ВСУ, откуда обстреливали ЗАЭС

Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил во вторник официальный... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T13:45

2022-09-06T13:45

2022-09-06T13:49

заэс (запорожская атомная электростанция)

министерство обороны рф

игорь конашенков

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй – в район перехода между спецкорпусом № 1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2.Огонь велся с украинских позиций в районе Марганца Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

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https://crimea.ria.ru/20220904/kiev-khotel-provezti-svoikh-zhurnalistov-na-zaes-v-den-vysadki-desanta-1124398696.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине