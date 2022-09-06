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Российская артиллерия подавила позиции ВСУ, откуда обстреливали ЗАЭС - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Российская артиллерия подавила позиции ВСУ, откуда обстреливали ЗАЭС
Российская артиллерия подавила позиции ВСУ, откуда обстреливали ЗАЭС - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Российская артиллерия подавила позиции ВСУ, откуда обстреливали ЗАЭС
Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил во вторник официальный... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T13:45
2022-09-06T13:49
заэс (запорожская атомная электростанция)
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй – в район перехода между спецкорпусом № 1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2.Огонь велся с украинских позиций в районе Марганца Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220905/ukrainskie-voennye-atakovali-zaes-s-pomoschyu-udarnogo-bespilotnika-1124406312.html
https://crimea.ria.ru/20220904/kiev-khotel-provezti-svoikh-zhurnalistov-na-zaes-v-den-vysadki-desanta-1124398696.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине
Российская артиллерия подавила позиции ВСУ, откуда обстреливали ЗАЭС

МО РФ: ВСУ за сутки нанесли по ЗАЭС и Энергодару 15 ударов, огневая точка подавлена

13:45 06.09.2022 (обновлено: 13:49 06.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Рабочий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Всего украинской артиллерией выпущено 20 снарядов, в том числе три по территории атомной электростанции", - сообщил генерал-лейтенант.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 13:24
Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника
По его словам, один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй – в район перехода между спецкорпусом № 1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2.
Огонь велся с украинских позиций в районе Марганца Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Министерство обороны РФИгорь КонашенковСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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