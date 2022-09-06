https://crimea.ria.ru/20220906/nachalniku-na-zametku-pochemu-sotrudniki-opazdyvayut--psikholog-1124411441.html
Начальнику на заметку: почему сотрудники опаздывают — психолог
Начальнику на заметку: почему сотрудники опаздывают — психолог - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Начальнику на заметку: почему сотрудники опаздывают — психолог
Систематически опаздывающие на работу сотрудники в большинстве случаев подсознательно вообще не хотят идти на работу, пишет "Радио 1" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T07:45
2022-09-06T07:45
2022-09-06T07:45
общество
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Систематически опаздывающие на работу сотрудники в большинстве случаев подсознательно вообще не хотят идти на работу, пишет "Радио 1" со ссылкой на практикующего психолога Татьяну Кашубу.По словам специалиста, всегда опаздывающий человек вероятнее всего не любит свою работу и не хочет к ней приступать. Именно этим и объясняется феномен постоянных опозданий.Подсознание работает и в тех случаях, когда речь идет об опозданиях на встречи, в том числе романтические - это означает, что человек по какой-то причине стремится оттянуть момент свидания, даже если сознательно об это не думает.Ранее кандидат психологических наук Елена Хлевная назвала главное качество бизнесмена. Ключевое качество успешного предпринимателя и управленца - умение владеть своими эмоциями.
https://crimea.ria.ru/20220903/uspet-vse-kak-ne-zashitsya-na-rabote-i-doma---sovety-zhenschinam-1124385775.html
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общество, психология
Начальнику на заметку: почему сотрудники опаздывают — психолог
Психолог Кашуба: систематические опоздания говорят о нежелании работать
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым.
Систематически опаздывающие на работу сотрудники в большинстве случаев подсознательно вообще не хотят идти на работу, пишет "Радио 1"
со ссылкой на практикующего психолога Татьяну Кашубу.
По словам специалиста, всегда опаздывающий человек вероятнее всего не любит свою работу и не хочет к ней приступать. Именно этим и объясняется феномен постоянных опозданий.
"У тех, кто систематически опаздывает на работу, может быть определенный механизм избегания той самой работы: не очень интересно, или не хочется начинать эту работу с утра. То есть это такой способ оттянуть начало рабочего дня", — объяснила специалист.
Подсознание работает и в тех случаях, когда речь идет об опозданиях на встречи, в том числе романтические - это означает, что человек по какой-то причине стремится оттянуть момент свидания, даже если сознательно об это не думает.
Ранее кандидат психологических наук Елена Хлевная назвала главное качество бизнесмена. Ключевое качество успешного предпринимателя и управленца - умение владеть своими эмоциями.