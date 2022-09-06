https://crimea.ria.ru/20220906/nachalniku-na-zametku-pochemu-sotrudniki-opazdyvayut--psikholog-1124411441.html

Начальнику на заметку: почему сотрудники опаздывают — психолог

Начальнику на заметку: почему сотрудники опаздывают — психолог - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Начальнику на заметку: почему сотрудники опаздывают — психолог

Систематически опаздывающие на работу сотрудники в большинстве случаев подсознательно вообще не хотят идти на работу, пишет "Радио 1" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T07:45

2022-09-06T07:45

2022-09-06T07:45

общество

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Систематически опаздывающие на работу сотрудники в большинстве случаев подсознательно вообще не хотят идти на работу, пишет "Радио 1" со ссылкой на практикующего психолога Татьяну Кашубу.По словам специалиста, всегда опаздывающий человек вероятнее всего не любит свою работу и не хочет к ней приступать. Именно этим и объясняется феномен постоянных опозданий.Подсознание работает и в тех случаях, когда речь идет об опозданиях на встречи, в том числе романтические - это означает, что человек по какой-то причине стремится оттянуть момент свидания, даже если сознательно об это не думает.Ранее кандидат психологических наук Елена Хлевная назвала главное качество бизнесмена. Ключевое качество успешного предпринимателя и управленца - умение владеть своими эмоциями.

https://crimea.ria.ru/20220903/uspet-vse-kak-ne-zashitsya-na-rabote-i-doma---sovety-zhenschinam-1124385775.html

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2022

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общество, психология