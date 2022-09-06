https://crimea.ria.ru/20220906/fsb-provela-obyski-u-187-uchastnikov-grupp-s-ideologiey-massovykh-ubiystv-1124413895.html

ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств

ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств - РИА Новости Крым, 06.09.2022

ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств

ФСБ выявила почти 200 последователей радикалов и сторонников массовых убийств в 46 регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T10:13

2022-09-06T10:13

2022-09-06T11:19

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. ФСБ выявила почти 200 последователей радикалов и сторонников массовых убийств в 46 регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.По данным спецслужбы, у 30 из них изъяты: холодное оружие, средства связи, содержащие пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера, переписка с украинскими идеологами массовых убийств и участниками вооруженных нацбатальонов.Кроме того, силовики изъяли фото и видеозаписи так называемых акций "прямого действия", инструкции по их проведению с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры России."Принимаются процессуальные решения и меры профилактического характера", - добавили в ЦОС ФСБ.*Движение признано террористическим и запрещено в России.

https://crimea.ria.ru/20220902/uchastnik-batalona-imeni-nomana-chelebidzhikhana-osuzhden-v-krymu-1124377665.html

https://crimea.ria.ru/20220826/agenta-ukrainskoy-razvedki-zaderzhali-v-kurske--fsb-1124298660.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф)