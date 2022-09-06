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ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств
ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств - РИА Новости Крым, 06.09.2022
ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств
ФСБ выявила почти 200 последователей радикалов и сторонников массовых убийств в 46 регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. ФСБ выявила почти 200 последователей радикалов и сторонников массовых убийств в 46 регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.По данным спецслужбы, у 30 из них изъяты: холодное оружие, средства связи, содержащие пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера, переписка с украинскими идеологами массовых убийств и участниками вооруженных нацбатальонов.Кроме того, силовики изъяли фото и видеозаписи так называемых акций "прямого действия", инструкции по их проведению с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры России."Принимаются процессуальные решения и меры профилактического характера", - добавили в ЦОС ФСБ.*Движение признано террористическим и запрещено в России.
https://crimea.ria.ru/20220902/uchastnik-batalona-imeni-nomana-chelebidzhikhana-osuzhden-v-krymu-1124377665.html
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96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф)
ФСБ провела обыски у 187 участников групп с идеологией массовых убийств

ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов "Колумбайн"* и "М.К.У." в 46 регионах

10:13 06.09.2022 (обновлено: 11:19 06.09.2022)
 
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ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. ФСБ выявила почти 200 последователей радикалов и сторонников массовых убийств в 46 регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ совместно с МВД и СК в 46 регионах Российской Федерации проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения "Колумбайн"* и украинской радикальной группировкой "Маньяки; культ убийств", - говорится в сообщении.

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По данным спецслужбы, у 30 из них изъяты: холодное оружие, средства связи, содержащие пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера, переписка с украинскими идеологами массовых убийств и участниками вооруженных нацбатальонов.
Кроме того, силовики изъяли фото и видеозаписи так называемых акций "прямого действия", инструкции по их проведению с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры России.
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации
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"Принимаются процессуальные решения и меры профилактического характера", - добавили в ЦОС ФСБ.
*Движение признано террористическим и запрещено в России.
 
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