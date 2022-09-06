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Энергодар остался без света в результате ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Энергодар остался без света в результате ударов ВСУ
Энергодар остался без света в результате ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Энергодар остался без света в результате ударов ВСУ
Энергодар и его окраины остались без электричества в результате очередной атаки ВСУ, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T13:23
2022-09-06T13:24
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Энергодар и его окраины остались без электричества в результате очередной атаки ВСУ, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, днем во вторник украинские боевики открыли артиллерийский огонь по городу. Зафиксировано семь прилетов, город временно обесточен.Информации о пострадавших пока не поступало, уточнил он.Накануне в Минобороны РФ сообщили о попытке атаки ударного беспилотника ВСУ для атаки на Запорожскую атомную электростанцию. Также в течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела Энергодара. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами. Делегация МАГАТЭ завершила работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и покинула ее территорию в понедельник, 5 сентября. При этом на объекте остаются два наблюдателя от организации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html
https://crimea.ria.ru/20220902/ukraina-priznalas-v-obstrelakh-energodara-i-khersona-1124387811.html
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), происшествия
Энергодар остался без света в результате ударов ВСУ

Из-за повреждения линии электропередачи в районе ЗАЭС Энергодар остался без света

13:23 06.09.2022 (обновлено: 13:24 06.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЛЭП на территории строящейся Сакской ТЭЦ
ЛЭП на территории строящейся Сакской ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Энергодар и его окраины остались без электричества в результате очередной атаки ВСУ, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, днем во вторник украинские боевики открыли артиллерийский огонь по городу. Зафиксировано семь прилетов, город временно обесточен.

"Повреждена ЛЭП, мощность шестого энергоблока АЭС снижена до 150 МВт. АЭС работает на обеспечение собственных нужд энергопотребления", – написал он в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших пока не поступало, уточнил он.
Накануне в Минобороны РФ сообщили о попытке атаки ударного беспилотника ВСУ для атаки на Запорожскую атомную электростанцию. Также в течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела Энергодара. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 13:49
ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами. Делегация МАГАТЭ завершила работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и покинула ее территорию в понедельник, 5 сентября. При этом на объекте остаются два наблюдателя от организации.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Сгоревший автомобиль и поврежденное административное здание у Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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