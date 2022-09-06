https://crimea.ria.ru/20220906/energodar-ostalsya-bez-sveta-v-rezultate-udarov-vsu-1124417107.html

Энергодар остался без света в результате ударов ВСУ

Энергодар остался без света в результате ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Энергодар остался без света в результате ударов ВСУ

Энергодар и его окраины остались без электричества в результате очередной атаки ВСУ, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T13:23

2022-09-06T13:23

2022-09-06T13:24

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Энергодар и его окраины остались без электричества в результате очередной атаки ВСУ, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, днем во вторник украинские боевики открыли артиллерийский огонь по городу. Зафиксировано семь прилетов, город временно обесточен.Информации о пострадавших пока не поступало, уточнил он.Накануне в Минобороны РФ сообщили о попытке атаки ударного беспилотника ВСУ для атаки на Запорожскую атомную электростанцию. Также в течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела Энергодара. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами. Делегация МАГАТЭ завершила работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и покинула ее территорию в понедельник, 5 сентября. При этом на объекте остаются два наблюдателя от организации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html

https://crimea.ria.ru/20220902/ukraina-priznalas-v-obstrelakh-energodara-i-khersona-1124387811.html

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), происшествия