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Бесплатный хлеб по карточкам раз в три дня: нововведения ООН в Николаеве

Бесплатный хлеб по карточкам раз в три дня: нововведения ООН в Николаеве - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Бесплатный хлеб по карточкам раз в три дня: нововведения ООН в Николаеве

В Николаеве для украинцев ввели карточки, по которым горожане раз в три дня могут получить бесплатный хлеб. Об этом сообщила координатор продовольственной... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T19:23

2022-09-06T19:23

2022-09-06T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Николаеве для украинцев ввели карточки, по которым горожане раз в три дня могут получить бесплатный хлеб. Об этом сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко, пишет РИА Новости.По ее словам, такое решение было принято из-за нехватки в городе хлеба. Его изготовление на местном заводе профинансировала ООН.И добавила, что карточки оформляются в бумажном виде.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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