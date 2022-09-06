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Бесплатный хлеб по карточкам раз в три дня: нововведения ООН в Николаеве
Бесплатный хлеб по карточкам раз в три дня: нововведения ООН в Николаеве - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Бесплатный хлеб по карточкам раз в три дня: нововведения ООН в Николаеве
В Николаеве для украинцев ввели карточки, по которым горожане раз в три дня могут получить бесплатный хлеб. Об этом сообщила координатор продовольственной... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T19:23
2022-09-06T19:23
2022-09-06T19:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Николаеве для украинцев ввели карточки, по которым горожане раз в три дня могут получить бесплатный хлеб. Об этом сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко, пишет РИА Новости.По ее словам, такое решение было принято из-за нехватки в городе хлеба. Его изготовление на местном заводе профинансировала ООН.И добавила, что карточки оформляются в бумажном виде.
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Бесплатный хлеб по карточкам раз в три дня: нововведения ООН в Николаеве
Координатор от ООН: в Николаеве украинцам выдают карточки на бесплатный хлеб
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Николаеве для украинцев ввели карточки, по которым горожане раз в три дня могут получить бесплатный хлеб. Об этом сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко, пишет РИА Новости.
По ее словам, такое решение было принято из-за нехватки в городе хлеба. Его изготовление на местном заводе профинансировала ООН.
"У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор", - заявила Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.
И добавила, что карточки оформляются в бумажном виде.