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В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19
В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19 - РИА Новости Крым, 05.09.2022
В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19
В Севастополе развернули 72 новых койки для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T09:43
2022-09-05T09:43
2022-09-05T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе развернули 72 новых койки для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID >>По состоянию на понедельник для больных коронавирусом развернуты 236 коек, в то время как накануне их было 164. Госпитализированы за сутки 11 человек, выписаны 16.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 90 822 человека, выздоровели - 86 200.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь
В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19
В Севастополе разворачивают десятки новых коек для больных COVID-19