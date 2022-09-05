https://crimea.ria.ru/20220905/v-sevastopole-naraschivayut-koechnyy-fond-dlya-bolnykh-covid-19-1124402584.html

В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19

В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19 - РИА Новости Крым, 05.09.2022

В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19

В Севастополе развернули 72 новых койки для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T09:43

2022-09-05T09:43

2022-09-05T09:43

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе развернули 72 новых койки для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID >>По состоянию на понедельник для больных коронавирусом развернуты 236 коек, в то время как накануне их было 164. Госпитализированы за сутки 11 человек, выписаны 16.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 90 822 человека, выздоровели - 86 200.

https://crimea.ria.ru/20220831/rospotrebnadzor-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-s-covid-19-v-krymu-1124353298.html

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь