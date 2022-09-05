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В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19 - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19
В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19 - РИА Новости Крым, 05.09.2022
В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19
В Севастополе развернули 72 новых койки для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T09:43
2022-09-05T09:43
коронавирус в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе развернули 72 новых койки для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID &gt;&gt;По состоянию на понедельник для больных коронавирусом развернуты 236 коек, в то время как накануне их было 164. Госпитализированы за сутки 11 человек, выписаны 16.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 90 822 человека, выздоровели - 86 200.
https://crimea.ria.ru/20220831/rospotrebnadzor-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-s-covid-19-v-krymu-1124353298.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, севастополь
В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19

В Севастополе разворачивают десятки новых коек для больных COVID-19

09:43 05.09.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом
Госпиталь для больных коронавирусом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе развернули 72 новых койки для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Севастопольцев настойчиво попросят ревакцинироваться от COVID >>
По состоянию на понедельник для больных коронавирусом развернуты 236 коек, в то время как накануне их было 164. Госпитализированы за сутки 11 человек, выписаны 16.
"На утро 5 сентября в городе выявлено 216 новых случаев заболевания COVID-19, смертей от ковида за сутки не зарегистрировано. На данный момент в больницах находится 194 пациента, из них 169 - с подтвержденным коронавирусом", - добавили в региональном правительстве.
По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 90 822 человека, выздоровели - 86 200.
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Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСевастополь
 
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