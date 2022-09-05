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В Севастополе девушка сняла все золото с уснувшего ухажера
В Севастополе девушка сняла все золото с уснувшего ухажера - РИА Новости Крым, 05.09.2022
В Севастополе девушка сняла все золото с уснувшего ухажера
В Севастополе девушка обокрала уснувшего ухажера, сняв с него все золото, включая обручальное кольцо. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по городу. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T16:53
2022-09-05T16:53
2022-09-05T16:53
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе девушка обокрала уснувшего ухажера, сняв с него все золото, включая обручальное кольцо. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по городу.Похитительницей ювелирных изделий оказалась 23-летняя местная жительница. Как рассказали в полиции, в тот вечер судьба свела ее на улице с нетрезвым 47-летний искателем приключений, желавшим познакомиться "для приятного времяпрепровождения".Добытое девушка сбыла своему знакомому, а вырученные деньги потратила на собственные нужды. Она уже задержана оперативниками и стала фигуранткой уголовного дела.Выяснилось, что подозреваемая уже не раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничества. На этот раз причиненный ею ущерб оценили в 70 тысяч рублей. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.Ранее в Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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происшествия, севастополь
В Севастополе девушка сняла все золото с уснувшего ухажера
В Севастополе девушка сняла с мужчины все золото на 70 тыс. и скрылась
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе девушка обокрала уснувшего ухажера, сняв с него все золото, включая обручальное кольцо. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по городу.
Похитительницей ювелирных изделий оказалась 23-летняя местная жительница. Как рассказали в полиции, в тот вечер судьба свела ее на улице с нетрезвым 47-летний искателем приключений, желавшим познакомиться "для приятного времяпрепровождения".
"После непродолжительного общения мужчина уснул, и дама <...> сняла со спящего мужчины золотые украшения: обручальное кольцо, браслет и перстень, а затем скрылась", – рассказали в ведомстве.
Добытое девушка сбыла своему знакомому, а вырученные деньги потратила на собственные нужды. Она уже задержана оперативниками и стала фигуранткой уголовного дела.
Выяснилось, что подозреваемая уже не раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничества. На этот раз причиненный ею ущерб оценили в 70 тысяч рублей. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.