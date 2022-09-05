https://crimea.ria.ru/20220905/v-sevastopole-devushka-snyala-vse-zoloto-s-usnuvshego-ukhazhera-1124409809.html

В Севастополе девушка сняла все золото с уснувшего ухажера

В Севастополе девушка сняла все золото с уснувшего ухажера - РИА Новости Крым, 05.09.2022

В Севастополе девушка сняла все золото с уснувшего ухажера

В Севастополе девушка обокрала уснувшего ухажера, сняв с него все золото, включая обручальное кольцо. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по городу. РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T16:53

2022-09-05T16:53

2022-09-05T16:53

происшествия

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе девушка обокрала уснувшего ухажера, сняв с него все золото, включая обручальное кольцо. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по городу.Похитительницей ювелирных изделий оказалась 23-летняя местная жительница. Как рассказали в полиции, в тот вечер судьба свела ее на улице с нетрезвым 47-летний искателем приключений, желавшим познакомиться "для приятного времяпрепровождения".Добытое девушка сбыла своему знакомому, а вырученные деньги потратила на собственные нужды. Она уже задержана оперативниками и стала фигуранткой уголовного дела.Выяснилось, что подозреваемая уже не раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничества. На этот раз причиненный ею ущерб оценили в 70 тысяч рублей. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.Ранее в Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь