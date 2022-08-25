https://crimea.ria.ru/20220825/v-sevastopole-politseyskie-nashli-pokhischennye-nagrady-veteranov-1124293232.html

В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов

В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов

В Севастополе задержали подозреваемого в краже личных вещей из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T16:37

2022-08-25T16:37

2022-08-25T16:39

севастополь

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали подозреваемого в краже личных вещей из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что за время ее отсутствия были похищены наградной кортик и 11 наград, среди которых медали "За боевые заслуги", "За оборону Одессы" и "За оборону Кавказа", которые она хранила в память о родителях. По словам Волк, подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался неоднократно судимый за квартирные кражи и грабежи местный житель. В дом он проник через окно. Кроме наград, его добычей стали планшет и четыре мобильных телефона. На данный момент полиция города возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 324 УК РФ" ("кража" и "приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"). Подозреваемый заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.

https://crimea.ria.ru/20220322/v-sevastopole-vzyali-troikh-lyudey-po-podozreniyu-v-krazhakh-iz-ofisov-1122735644.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)