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В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов
В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов
В Севастополе задержали подозреваемого в краже личных вещей из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T16:37
2022-08-25T16:39
севастополь
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали подозреваемого в краже личных вещей из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что за время ее отсутствия были похищены наградной кортик и 11 наград, среди которых медали "За боевые заслуги", "За оборону Одессы" и "За оборону Кавказа", которые она хранила в память о родителях. По словам Волк, подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался неоднократно судимый за квартирные кражи и грабежи местный житель. В дом он проник через окно. Кроме наград, его добычей стали планшет и четыре мобильных телефона. На данный момент полиция города возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 324 УК РФ" ("кража" и "приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"). Подозреваемый заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.
https://crimea.ria.ru/20220322/v-sevastopole-vzyali-troikh-lyudey-po-podozreniyu-v-krazhakh-iz-ofisov-1122735644.html
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севастополь, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов

В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов, подозреваемый под стражей

16:37 25.08.2022 (обновлено: 16:39 25.08.2022)
 
© МВД РоссииНаграды, похищенные из из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны. в Севастополе
Награды, похищенные из из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны. в Севастополе
© МВД России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали подозреваемого в краже личных вещей из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что за время ее отсутствия были похищены наградной кортик и 11 наград, среди которых медали "За боевые заслуги", "За оборону Одессы" и "За оборону Кавказа", которые она хранила в память о родителях.
По словам Волк, подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался неоднократно судимый за квартирные кражи и грабежи местный житель. В дом он проник через окно. Кроме наград, его добычей стали планшет и четыре мобильных телефона.
"В ходе обысков по адресам проживания задержанного и его знакомых сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество, которое после завершения всех следственных действий будет возвращено потерпевшей. В настоящее время разыскивается наградной кортик, который злоумышленник успел сбыть", - отметила Волк.
На данный момент полиция города возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 324 УК РФ" ("кража" и "приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"). Подозреваемый заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.
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