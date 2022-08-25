https://crimea.ria.ru/20220825/v-sevastopole-politseyskie-nashli-pokhischennye-nagrady-veteranov-1124293232.html
В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов
В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов
В Севастополе задержали подозреваемого в краже личных вещей из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T16:37
2022-08-25T16:37
2022-08-25T16:39
севастополь
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124292737_0:13:1135:651_1920x0_80_0_0_9712d74c24416f09afbfb229995d6dc8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали подозреваемого в краже личных вещей из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что за время ее отсутствия были похищены наградной кортик и 11 наград, среди которых медали "За боевые заслуги", "За оборону Одессы" и "За оборону Кавказа", которые она хранила в память о родителях. По словам Волк, подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался неоднократно судимый за квартирные кражи и грабежи местный житель. В дом он проник через окно. Кроме наград, его добычей стали планшет и четыре мобильных телефона. На данный момент полиция города возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 324 УК РФ" ("кража" и "приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"). Подозреваемый заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.
https://crimea.ria.ru/20220322/v-sevastopole-vzyali-troikh-lyudey-po-podozreniyu-v-krazhakh-iz-ofisov-1122735644.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124292737_27:0:987:720_1920x0_80_0_0_c9e9af429a185a1a8191e15c64b12199.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов
В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов, подозреваемый под стражей
16:37 25.08.2022 (обновлено: 16:39 25.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали подозреваемого в краже личных вещей из дома дочери ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что за время ее отсутствия были похищены наградной кортик и 11 наград, среди которых медали "За боевые заслуги", "За оборону Одессы" и "За оборону Кавказа", которые она хранила в память о родителях.
По словам Волк, подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался неоднократно судимый за квартирные кражи и грабежи местный житель. В дом он проник через окно. Кроме наград, его добычей стали планшет и четыре мобильных телефона.
"В ходе обысков по адресам проживания задержанного и его знакомых сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество, которое после завершения всех следственных действий будет возвращено потерпевшей. В настоящее время разыскивается наградной кортик, который злоумышленник успел сбыть", - отметила Волк.
На данный момент полиция города возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 324 УК РФ" ("кража" и "приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"). Подозреваемый заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.