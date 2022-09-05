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Умеренный понедельник: прогноз погоды для Крыма на 5 сентября
Умеренный понедельник: прогноз погоды для Крыма на 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Умеренный понедельник: прогноз погоды для Крыма на 5 сентября
После прохождения холодного атмосферного фронта в Крыму установилась осенняя погода с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Без осадков. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T00:01
2022-09-05T00:01
2022-09-05T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. После прохождения холодного атмосферного фронта в Крыму установилась осенняя погода с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +21…23.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19…21, днем +21…23.В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +14...16, днем +22...24.В Евпатории тоже сухо, ночью +12..14, днем +22...24.Температура воды у берегов Ялты +27, в Алуште и Севастополе +26, в Феодосии +25, в Евпатории и в Азовском море +24, в Керченском проливе +23, в Черноморском +18.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода
Умеренный понедельник: прогноз погоды для Крыма на 5 сентября
Прогноз погоды в Крыму на понедельник, 5 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. После прохождения холодного атмосферного фронта в Крыму установилась осенняя погода с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер в понедельник северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 17-22 м/с, Температура ночью +12…17, на ЮБК до +22, днем +18…23, в горах 11-16 градусов тепла", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +21…23.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19…21, днем +21…23.
В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +14...16, днем +22...24.
В Евпатории тоже сухо, ночью +12..14, днем +22...24.
Температура воды у берегов Ялты +27, в Алуште и Севастополе +26, в Феодосии +25, в Евпатории и в Азовском море +24, в Керченском проливе +23, в Черноморском +18.