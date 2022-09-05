https://crimea.ria.ru/20220905/umerennyy-ponedelnik-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-5-sentyabrya-1124398432.html

Умеренный понедельник: прогноз погоды для Крыма на 5 сентября

Умеренный понедельник: прогноз погоды для Крыма на 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Умеренный понедельник: прогноз погоды для Крыма на 5 сентября

После прохождения холодного атмосферного фронта в Крыму установилась осенняя погода с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Без осадков. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T00:01

2022-09-05T00:01

2022-09-05T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. После прохождения холодного атмосферного фронта в Крыму установилась осенняя погода с прохладными ночами и умеренно теплыми днями. Без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +21…23.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19…21, днем +21…23.В Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков , ночью +14...16, днем +22...24.В Евпатории тоже сухо, ночью +12..14, днем +22...24.Температура воды у берегов Ялты +27, в Алуште и Севастополе +26, в Феодосии +25, в Евпатории и в Азовском море +24, в Керченском проливе +23, в Черноморском +18.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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