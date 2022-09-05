https://crimea.ria.ru/20220905/shtormovoy-veter-obrushitsya-na-krym-1124402438.html

Штормовой ветер обрушится на Крым

Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Штормовой ветер обрушится на Крым

Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Крыму на 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T09:24

2022-09-05T09:24

2022-09-05T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Крыму на 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в ведомстве.В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы, а также не находиться вблизи рекламных щитов, ЛЭП, деревьев и слабоукрепленных конструкций.

https://crimea.ria.ru/20220904/v-krymu-pokholodaet-1124380782.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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