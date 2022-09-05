https://crimea.ria.ru/20220905/shtormovoy-veter-obrushitsya-na-krym-1124402438.html
Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Крыму на 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T09:24
2022-09-05T09:24
2022-09-05T09:24
погода
погода в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/14/1121795865_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_775b5f586c7ff49f71a73faf6a8d8152.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Крыму на 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в ведомстве.В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы, а также не находиться вблизи рекламных щитов, ЛЭП, деревьев и слабоукрепленных конструкций.
https://crimea.ria.ru/20220904/v-krymu-pokholodaet-1124380782.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/14/1121795865_4:0:1280:957_1920x0_80_0_0_cd09d06519028ce41a5f0a96e0b16176.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым
Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Крыму на 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября в Крыму сохранится северо-восточный ветер 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в ведомстве.
В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы, а также не находиться вблизи рекламных щитов, ЛЭП, деревьев и слабоукрепленных конструкций.