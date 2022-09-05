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Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовой ветер обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Штормовой ветер обрушится на Крым
Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Крыму на 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Крыму на 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в ведомстве.В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы, а также не находиться вблизи рекламных щитов, ЛЭП, деревьев и слабоукрепленных конструкций.
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Штормовой ветер обрушится на Крым

Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Крыму

09:24 05.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Крыму на 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября в Крыму сохранится северо-восточный ветер 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в ведомстве.
В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность, море и внутренние водоемы, а также не находиться вблизи рекламных щитов, ЛЭП, деревьев и слабоукрепленных конструкций.
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