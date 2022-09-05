https://crimea.ria.ru/20220905/podrazdelenie-natsbata-kraken-unichtozheno-pod-kharkovom-1124406677.html

Подразделение нацбата "Кракен" уничтожено под Харьковом

Подразделение нацбата "Кракен" уничтожено под Харьковом - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Подразделение нацбата "Кракен" уничтожено под Харьковом

ВСК России уничтожили подразделение нацбатальона "Кракен" под Харьковом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T13:38

2022-09-05T13:38

2022-09-05T13:38

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСК России уничтожили подразделение нацбатальона "Кракен" под Харьковом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделения в районе Харькова.Кроме того, в районе села Краснополье в ДНР в результате огневых ударов ВС РФ по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено до двадцати и ранено свыше полусотни военнослужащих армии противника.Всего за минувшие сутки ВС РФ поразили 6 пунктов управления ВСУ в ДНР (Славянск, Артемовск), Харьковской, (Дачное, Великая Даниловка), Запорожской (Полтавка) и Днепропетровской (Зеленодольск) областях.Поражены также 48 артподразделений, живая сила противника и военная техника в 152-х районах.1 сентября стало известно, что после поражения механизированной бригады ВСУ остатки выживших украинских военнослужащих были расстреляны боевиками нацбатальона "Кракен".

https://crimea.ria.ru/20220902/shoygu-nazval-poteri-vsu-i-chislo-unichtozhennykh-naemnikov-1124379660.html

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2022

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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф