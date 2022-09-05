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Подразделение нацбата "Кракен" уничтожено под Харьковом - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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Подразделение нацбата "Кракен" уничтожено под Харьковом
Подразделение нацбата "Кракен" уничтожено под Харьковом - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Подразделение нацбата "Кракен" уничтожено под Харьковом
ВСК России уничтожили подразделение нацбатальона "Кракен" под Харьковом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T13:38
2022-09-05T13:38
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСК России уничтожили подразделение нацбатальона "Кракен" под Харьковом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделения в районе Харькова.Кроме того, в районе села Краснополье в ДНР в результате огневых ударов ВС РФ по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено до двадцати и ранено свыше полусотни военнослужащих армии противника.Всего за минувшие сутки ВС РФ поразили 6 пунктов управления ВСУ в ДНР (Славянск, Артемовск), Харьковской, (Дачное, Великая Даниловка), Запорожской (Полтавка) и Днепропетровской (Зеленодольск) областях.Поражены также 48 артподразделений, живая сила противника и военная техника в 152-х районах.1 сентября стало известно, что после поражения механизированной бригады ВСУ остатки выживших украинских военнослужащих были расстреляны боевиками нацбатальона "Кракен".
https://crimea.ria.ru/20220902/shoygu-nazval-poteri-vsu-i-chislo-unichtozhennykh-naemnikov-1124379660.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Подразделение нацбата "Кракен" уничтожено под Харьковом

Минобороны: подразделение нацбата "Кракен" уничтожено под Харьковом

13:38 05.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкАэродром базирования вертолетов Ка-52 в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования вертолетов Ка-52 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСК России уничтожили подразделение нацбатальона "Кракен" под Харьковом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделения в районе Харькова.
"Высокоточным ударом ВКС России <...> уничтожено более 30 националистов и десять единиц автомобильной техники", – говорится в сообщении.
Кроме того, в районе села Краснополье в ДНР в результате огневых ударов ВС РФ по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено до двадцати и ранено свыше полусотни военнослужащих армии противника.
Всего за минувшие сутки ВС РФ поразили 6 пунктов управления ВСУ в ДНР (Славянск, Артемовск), Харьковской, (Дачное, Великая Даниловка), Запорожской (Полтавка) и Днепропетровской (Зеленодольск) областях.
Поражены также 48 артподразделений, живая сила противника и военная техника в 152-х районах.
1 сентября стало известно, что после поражения механизированной бригады ВСУ остатки выживших украинских военнослужащих были расстреляны боевиками нацбатальона "Кракен".
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