https://crimea.ria.ru/20220905/obstanovka-na-zaporozhskoy-aes--chto-izvestno-1124405005.html

Обстановка на Запорожской АЭС – что известно

Обстановка на Запорожской АЭС – что известно - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Обстановка на Запорожской АЭС – что известно

Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Однако, власти Энергодара не исключают новых провокаций со стороны ВСУ. РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T11:43

2022-09-05T11:43

2022-09-05T11:43

заэс (запорожская атомная электростанция)

магатэ

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1e/1124338768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7964cda54894adcd97087124d39defb0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Однако, власти Энергодара не исключают новых провокаций со стороны ВСУ.По данным главы города, обстановка на объекте рабочая, пятый энергоблок отключен, шестой продолжает подавать электроэнергию, в том числе на Украину.В тоже время, глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что располагает информацией о новых провокациях со стороны ВСУ в отношении Запорожской АЭС. Он также выразил надежду, что в дальнейшем оставшиеся на ЗАЭС представители МАГАТЭ станут гарантом безопасности объекта."Будем надеяться, что представители миссии МАГАТЭ будут определенным гарантом, будут нести ответственность по поводу безопасного использования ЗАЭС", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24" и добавил, что в регионе ждут доклада главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами. Делегация МАГАТЭ завершила работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и покинула ее территорию в понедельник, 5 сентября. При этом на объекте остаются два наблюдателя от организации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20220904/vsu-zapustili-vosem-bespilotnikov-dlya-obstrela-zaes--minoborony-rf-1124397402.html

https://crimea.ria.ru/20220904/mikroskopom-zabivali-gvozdi-kakie-narusheniya-nashli-na-zaes-1124396578.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, запорожская область