Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Запорожской АЭС – что известно - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220905/obstanovka-na-zaporozhskoy-aes--chto-izvestno-1124405005.html
Обстановка на Запорожской АЭС – что известно
Обстановка на Запорожской АЭС – что известно - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Обстановка на Запорожской АЭС – что известно
Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Однако, власти Энергодара не исключают новых провокаций со стороны ВСУ. РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T11:43
2022-09-05T11:43
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1e/1124338768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7964cda54894adcd97087124d39defb0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Однако, власти Энергодара не исключают новых провокаций со стороны ВСУ.По данным главы города, обстановка на объекте рабочая, пятый энергоблок отключен, шестой продолжает подавать электроэнергию, в том числе на Украину.В тоже время, глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что располагает информацией о новых провокациях со стороны ВСУ в отношении Запорожской АЭС. Он также выразил надежду, что в дальнейшем оставшиеся на ЗАЭС представители МАГАТЭ станут гарантом безопасности объекта."Будем надеяться, что представители миссии МАГАТЭ будут определенным гарантом, будут нести ответственность по поводу безопасного использования ЗАЭС", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24" и добавил, что в регионе ждут доклада главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами. Делегация МАГАТЭ завершила работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и покинула ее территорию в понедельник, 5 сентября. При этом на объекте остаются два наблюдателя от организации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220904/vsu-zapustili-vosem-bespilotnikov-dlya-obstrela-zaes--minoborony-rf-1124397402.html
https://crimea.ria.ru/20220904/mikroskopom-zabivali-gvozdi-kakie-narusheniya-nashli-na-zaes-1124396578.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1e/1124338768_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_abba651a98b2d5e91382d21bccac7890.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, запорожская область
Обстановка на Запорожской АЭС – что известно

Власти Энергодара рассказали о работе ЗАЭС после отъезда миссии МАГАТЭ

11:43 05.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Однако, власти Энергодара не исключают новых провокаций со стороны ВСУ.
По данным главы города, обстановка на объекте рабочая, пятый энергоблок отключен, шестой продолжает подавать электроэнергию, в том числе на Украину.

"Специалисты справляются с внештатными ситуациями", – цитирует РИА Новости.

В тоже время, глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что располагает информацией о новых провокациях со стороны ВСУ в отношении Запорожской АЭС. Он также выразил надежду, что в дальнейшем оставшиеся на ЗАЭС представители МАГАТЭ станут гарантом безопасности объекта.
"Будем надеяться, что представители миссии МАГАТЭ будут определенным гарантом, будут нести ответственность по поводу безопасного использования ЗАЭС", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24" и добавил, что в регионе ждут доклада главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 14:50
ВСУ запустили восемь беспилотников для обстрела ЗАЭС – Минобороны РФ
Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, возглавляемая им комиссия нацелена предотвратить возможную ядерную аварию, для этого он готов к диалогу со всеми сторонами. Делегация МАГАТЭ завершила работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и покинула ее территорию в понедельник, 5 сентября. При этом на объекте остаются два наблюдателя от организации.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 13:04
"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)МАГАТЭЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43Обстановка на Запорожской АЭС – что известно
11:33Где в Крыму не будет воды - адреса
11:29Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры
11:16Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно
11:00Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих
10:53На Запорожской АЭС останутся наблюдатели МАГАТЭ – власти региона
10:51Устроивший стрельбу в Пермском университете признал в суде свою вину
10:33Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму
10:20У посольства России в Афганистане произошел взрыв
10:15Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине
09:43В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19
09:24Штормовой ветер обрушится на Крым
09:16Слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни – реакция Кремля
09:05В Германии признали, что Россия не отдаст Крым
08:29Число погибших на Ключевском вулкане увеличилось до восьми
08:06Диетолог научил выбирать правильную овсянку
07:34Чтобы дети не пропадали: главные правила от поисковика отряда "ЛизаАлерт"
07:03Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность
03:31Что будет с ценами на недвижимость осенью - прогноз эксперта
00:01Умеренный понедельник: прогноз погоды для Крыма на 5 сентября
Лента новостейМолния