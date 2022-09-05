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Ивана Сафронова приговорили к 22 годам строго режима - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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Ивана Сафронова приговорили к 22 годам строго режима
Ивана Сафронова приговорили к 22 годам строго режима - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Ивана Сафронова приговорили к 22 годам строго режима
Советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста изданий "Ведомости" и "Коммерсант" Ивана Сафронова признали виновным по делу о государственной измене и... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T16:44
2022-09-05T16:44
общество
роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста изданий "Ведомости" и "Коммерсант" Ивана Сафронова признали виновным по делу о государственной измене и приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года сотрудники ФСБ по подозрению в государственной измене. По версии ведомства, он сотрудничал со спецслужбами Чехии и передавал им сведения, содержащие государственную тайну, конечным получателем которых были США. Кроме того, ему вменяют передачу данных о деятельности российских военных в Сирии. Через политолога Демури Воронина информация попала к представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.По мнению адвоката Сафронова, дело может быть связано с журналистской деятельностью Ивана, в частности со статьей в "Коммерсанте", в которой рассказывалось о поставках российских самолетов в Египет (статья была удалена вскоре после публикации).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации.Свою вину Сафронов не признал. Приговор в законную силу не вступил и будет обжалован защитой.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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общество, роскосмос
Ивана Сафронова приговорили к 22 годам строго режима

Экс-советника главы "Роскосмоса" Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

16:44 05.09.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста изданий "Ведомости" и "Коммерсант" Ивана Сафронова признали виновным по делу о государственной измене и приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года сотрудники ФСБ по подозрению в государственной измене. По версии ведомства, он сотрудничал со спецслужбами Чехии и передавал им сведения, содержащие государственную тайну, конечным получателем которых были США. Кроме того, ему вменяют передачу данных о деятельности российских военных в Сирии. Через политолога Демури Воронина информация попала к представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ.
По мнению адвоката Сафронова, дело может быть связано с журналистской деятельностью Ивана, в частности со статьей в "Коммерсанте", в которой рассказывалось о поставках российских самолетов в Египет (статья была удалена вскоре после публикации).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации.
"Суд признает Ивана Сафронова виновным в государственной измене – 16 лет за каждый эпизод. Два года ограничения свободы после отбытия срока наказания. Штраф 500 тыс. рублей. По совокупности суд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима", – сообщает "Коммерсант".
Свою вину Сафронов не признал. Приговор в законную силу не вступил и будет обжалован защитой.
 
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