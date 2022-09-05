https://crimea.ria.ru/20220905/gde-v-krymu-ne-budet-vody---adresa-1124404681.html

Где в Крыму не будет воды - адреса

Где в Крыму не будет воды - адреса - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Где в Крыму не будет воды - адреса

Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T11:33

2022-09-05T11:33

2022-09-05T11:33

вода в крыму

общество

городская среда

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе из-за аварии на водоводе до 17 часов без воды улицы Южная, Трудовая, Морская, Молодежная, Ленина, Советская, до 16 часов - улица Трубаченко, 16, 16-А.В Керчи в первой половине дня ограничено водоснабжение в переулках Славянском, Балаклавском и Цветочном, до 15.00 - улиц Генерала Петрова, 66,70,74,78, Голощапова, К.Алиева, Лазо, Войкова (частично) Энгельса (частично), Софьи Перовской, С.Разина, 3,5,7, Р.Люксембург, 3-17, Назаренко, Сакко, Суворова, Славы 2-4, 1-ого Мая, 1й-Сотни, Кооперативной, Лозовой, Голубиной.В Ленинском районе без воды села Луговое и Ильичево, в Красноперекопском районе - село Пролетарка, а также частично алуштинское село Малореченское. Подачу воды в этих населенных пунктах восстановят к 17.00.В Евпатории до 18.00 будет ограничено водоснабжение улиц Интернациональной, 132, 132-а, 134-а, 134-б, 144, 146, 60 лет ВЛКСМ 26-а, 28, проспекта Победы, 55, 55-а.В Феодосийском регионе в связи с аварией на судакском водоводе до пяти часов вечера без воды часть Коктебеля - улицы Подгорная, Горная, Солнечная, микрорайон Золотая балка.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, общество, городская среда, крым