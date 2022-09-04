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Ремонт Донузлавского водовода завершен, вода наполняет резервуары - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Ремонт Донузлавского водовода завершен, вода наполняет резервуары
Ремонт Донузлавского водовода завершен, вода наполняет резервуары - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Ремонт Донузлавского водовода завершен, вода наполняет резервуары
Специалисты "Воды Крыма" закончили монтаж насосного агрегата и осуществили синхронный запуск насосных станций на Донузлавском водоводе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T20:14
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Специалисты "Воды Крыма" закончили монтаж насосного агрегата и осуществили синхронный запуск насосных станций на Донузлавском водоводе. Об этом сообщает пресс-служба компании.Авария на водоводе произошла 29 августа. В результате девять тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное остались без воды. Тогда глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что водоснабжение поселков возобновится 31 августа. Позже в Евпатории был введен режим ЧС, от воды были отклбчены жители еще двух поселков – Поповка и Коса Южная. На время ремонта для жителей и туристов организовали подвоз питьевой воды и установили емкости с водой.
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4.7
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крым, вода в крыму
Ремонт Донузлавского водовода завершен, вода наполняет резервуары

Специалисты закончили монтаж и запустили нососные станции на Донузлавском водоводе в Крыму

20:14 04.09.2022 (обновлено: 20:16 04.09.2022)
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт Донузлавского водовода
Ремонт Донузлавского водовода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Специалисты "Воды Крыма" закончили монтаж насосного агрегата и осуществили синхронный запуск насосных станций на Донузлавском водоводе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"4 сентября силами ГУП РК "Вода Крыма" на Донузлавском водоводе выполнен монтаж насосного агрегата и осуществлён синхронный запуск насосных станций. На текущий момент водовод наполняется водой, специалистами проводится мониторинг и контроль работы водопроводной сети. Ожидаем скорейшее поступление воды на резервуар чистой воды", - сказано в сообщении.
Авария на водоводе произошла 29 августа. В результате девять тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное остались без воды. Тогда глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что водоснабжение поселков возобновится 31 августа. Позже в Евпатории был введен режим ЧС, от воды были отклбчены жители еще двух поселков – Поповка и Коса Южная. На время ремонта для жителей и туристов организовали подвоз питьевой воды и установили емкости с водой.
 
КрымВода в Крыму
 
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