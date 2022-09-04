https://crimea.ria.ru/20220904/remont-donuzlavskogo-vodovoda-zavershen-voda-napolnyaet-rezervuary-1124400964.html

Ремонт Донузлавского водовода завершен, вода наполняет резервуары

Ремонт Донузлавского водовода завершен, вода наполняет резервуары - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Ремонт Донузлавского водовода завершен, вода наполняет резервуары

Специалисты "Воды Крыма" закончили монтаж насосного агрегата и осуществили синхронный запуск насосных станций на Донузлавском водоводе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T20:14

2022-09-04T20:14

2022-09-04T20:16

крым

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Специалисты "Воды Крыма" закончили монтаж насосного агрегата и осуществили синхронный запуск насосных станций на Донузлавском водоводе. Об этом сообщает пресс-служба компании.Авария на водоводе произошла 29 августа. В результате девять тысяч абонентов в евпаторийских поселках Мирное и Новоозерное остались без воды. Тогда глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил, что водоснабжение поселков возобновится 31 августа. Позже в Евпатории был введен режим ЧС, от воды были отклбчены жители еще двух поселков – Поповка и Коса Южная. На время ремонта для жителей и туристов организовали подвоз питьевой воды и установили емкости с водой.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму