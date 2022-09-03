https://crimea.ria.ru/20220903/v-chernigove-na-vystavke-oruzhiya-pri-vzryve-boepripasa-postradali-deti-1124394676.html

В Чернигове на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали дети

В Чернигове на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали дети - РИА Новости Крым, 03.09.2022

В Чернигове на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали дети

Дети пострадали при взрыве боеприпаса на выставке оружия в украинском Чернигове, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T18:38

2022-09-03T18:38

2022-09-03T18:39

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Дети пострадали при взрыве боеприпаса на выставке оружия в украинском Чернигове, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.Чиновник заявляет, что происхождение боевых "экспонатов" выставки выясняется.Черниговское отделение украинского издания "Суспильне" (Общественное) со ссылкой на своего корреспондента на месте событий заявило о срабатывании ручного противотанкового гранатомета и как минимум четырех пострадавших детях и нескольких взрослых, получивших различные ранения и контузии.

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, происшествия