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В Чернигове на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали дети
В Чернигове на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали дети - РИА Новости Крым, 03.09.2022
В Чернигове на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали дети
Дети пострадали при взрыве боеприпаса на выставке оружия в украинском Чернигове, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T18:38
2022-09-03T18:38
2022-09-03T18:39
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Дети пострадали при взрыве боеприпаса на выставке оружия в украинском Чернигове, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.Чиновник заявляет, что происхождение боевых "экспонатов" выставки выясняется.Черниговское отделение украинского издания "Суспильне" (Общественное) со ссылкой на своего корреспондента на месте событий заявило о срабатывании ручного противотанкового гранатомета и как минимум четырех пострадавших детях и нескольких взрослых, получивших различные ранения и контузии.
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украина, происшествия
В Чернигове на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали дети
Дети ранены при взрыве боеприпаса на выставке оружия в украинском Чернигове - власти
18:38 03.09.2022 (обновлено: 18:39 03.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Дети пострадали при взрыве боеприпаса на выставке оружия в украинском Чернигове, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
"На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали, в частности двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении на странице Чауса в соцсети.
Чиновник заявляет, что происхождение боевых "экспонатов" выставки выясняется.
Черниговское отделение украинского издания "Суспильне" (Общественное) со ссылкой на своего корреспондента на месте событий заявило о срабатывании ручного противотанкового гранатомета и как минимум четырех пострадавших детях и нескольких взрослых, получивших различные ранения и контузии.