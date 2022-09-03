https://crimea.ria.ru/20220903/v-bolnitsakh-nikolaeva-iz-za-poter-vsu-voznik-defitsit-koek-i-lekarstv-1124392185.html

В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств

В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств - РИА Новости Крым, 03.09.2022

В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств

Российские военнослужащие на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожили более 230 военнослужащих ВСУ, 23 танка, 27 боевых машин пехоты и другую... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T14:19

2022-09-03T14:19

2022-09-03T14:19

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожили более 230 военнослужащих ВСУ, 23 танка, 27 боевых машин пехоты и другую технику. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка Днепропетровской области – МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет "HARM".По информации оборонного ведомства, из-за потерь украинской армии в больницах Николаева возник дефицит коек и лекарств.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине