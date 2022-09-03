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В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств
В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств - РИА Новости Крым, 03.09.2022
В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств
Российские военнослужащие на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожили более 230 военнослужащих ВСУ, 23 танка, 27 боевых машин пехоты и другую... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T14:19
2022-09-03T14:19
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожили более 230 военнослужащих ВСУ, 23 танка, 27 боевых машин пехоты и другую технику. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка Днепропетровской области – МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет "HARM".По информации оборонного ведомства, из-за потерь украинской армии в больницах Николаева возник дефицит коек и лекарств.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html
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всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств

Минобороны: из-за больших потерь ВСУ в больницах Николаева возник дефицит коек и лекарств

14:19 03.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУборка
Уборка - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожили более 230 военнослужащих ВСУ, 23 танка, 27 боевых машин пехоты и другую технику. Об этом сообщает Минобороны России.
"Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка Днепропетровской области – МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет "HARM".
По информации оборонного ведомства, из-за потерь украинской армии в больницах Николаева возник дефицит коек и лекарств.
"Большие потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях города Николаев и Николаевской области. Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город", - добавили в ведомстве.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
13:49
ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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14:41Российские ПВО уничтожили 60 снарядов РСЗО и три "Точки-У" в Херсонщине
14:19В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств
13:49ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС
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