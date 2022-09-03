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Российские ПВО уничтожили 60 снарядов РСЗО и три "Точки-У" в Херсонщине - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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Российские ПВО уничтожили 60 снарядов РСЗО и три "Точки-У" в Херсонщине
Российские ПВО уничтожили 60 снарядов РСЗО и три "Точки-У" в Херсонщине - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Российские ПВО уничтожили 60 снарядов РСЗО и три "Точки-У" в Херсонщине
Российские ПВО уничтожили за сутки 60 снарядов реактивных систем залпового огня и три "Точки-У" в Херсонщине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T14:41
2022-09-03T14:41
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские ПВО уничтожили за сутки 60 снарядов реактивных систем залпового огня и три "Точки-У" в Херсонщине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в небе над территорией ДНР сбиты беспилотники, а в районе Каховки Херсонской области – "Байрактар-ТБ2".Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в Славянске Донецкой Народной Республики. Уничтожено более ста украинских военнослужащих и 14 единиц техники. В районе населенного пункта Константиновка поражен пунктам временной дислокации ВСУ, в результате чего ликвидировано до 120 боевиков. В этом же районе уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS c машиной подвоза боеприпасов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html
https://crimea.ria.ru/20220903/v-bolnitsakh-nikolaeva-iz-za-poter-vsu-voznik-defitsit-koek-i-lekarstv-1124392185.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Российские ПВО уничтожили 60 снарядов РСЗО и три "Точки-У" в Херсонщине

Минобороны: ПВО уничтожили 44 снаряда HIMARS, три "Точки-У" в Херсонщине и беспилотники

14:41 03.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские ПВО уничтожили за сутки 60 снарядов реактивных систем залпового огня и три "Точки-У" в Херсонщине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Уничтожены в воздухе три тактические ракеты "Точка-У" в районах Червоный Маяк, Чернобаевка и Тягинка Херсонской области, а также 60 снарядов РСЗО, в том числе 44 – HIMARS, 12 – "Ольха", 4 – "Ураган" в районах населенных пунктов Антоновка, Берислав, Новая Каховка, Саги Херсонской области, переправы в районе Дарьевского моста, Капитоловка, Купянск, Каменка Харьковской области и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в небе над территорией ДНР сбиты беспилотники, а в районе Каховки Херсонской области – "Байрактар-ТБ2".
Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в Славянске Донецкой Народной Республики. Уничтожено более ста украинских военнослужащих и 14 единиц техники. В районе населенного пункта Константиновка поражен пунктам временной дислокации ВСУ, в результате чего ликвидировано до 120 боевиков. В этом же районе уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS c машиной подвоза боеприпасов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
13:49
ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Уборка - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
14:19
В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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14:41Российские ПВО уничтожили 60 снарядов РСЗО и три "Точки-У" в Херсонщине
14:19В больницах Николаева из-за потерь ВСУ возник дефицит коек и лекарств
13:49ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС
13:48Трагедия на Камчатке: стали известны подробности ЧП с тургруппой
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