https://crimea.ria.ru/20220903/rossiyskie-pvo-unichtozhili-60-snaryadov-rszo-i-tri-tochki-u-v-khersonschine-1124392432.html

Российские ПВО уничтожили 60 снарядов РСЗО и три "Точки-У" в Херсонщине

Российские ПВО уничтожили 60 снарядов РСЗО и три "Точки-У" в Херсонщине - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Российские ПВО уничтожили 60 снарядов РСЗО и три "Точки-У" в Херсонщине

Российские ПВО уничтожили за сутки 60 снарядов реактивных систем залпового огня и три "Точки-У" в Херсонщине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T14:41

2022-09-03T14:41

2022-09-03T14:41

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские ПВО уничтожили за сутки 60 снарядов реактивных систем залпового огня и три "Точки-У" в Херсонщине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в небе над территорией ДНР сбиты беспилотники, а в районе Каховки Херсонской области – "Байрактар-ТБ2".Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в Славянске Донецкой Народной Республики. Уничтожено более ста украинских военнослужащих и 14 единиц техники. В районе населенного пункта Константиновка поражен пунктам временной дислокации ВСУ, в результате чего ликвидировано до 120 боевиков. В этом же районе уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS c машиной подвоза боеприпасов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html

https://crimea.ria.ru/20220903/v-bolnitsakh-nikolaeva-iz-za-poter-vsu-voznik-defitsit-koek-i-lekarstv-1124392185.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине