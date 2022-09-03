https://crimea.ria.ru/20220903/raketnyy-udar-vsu-po-zhilomu-kvartalu-khersona--chto-izvestno-1124393254.html
Ракетный удар ВСУ по жилому кварталу Херсона – что известно
Ракетный удар ВСУ по жилому кварталу Херсона – что известно - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Ракетный удар ВСУ по жилому кварталу Херсона – что известно
Украинские войска нанесли удар по жилому массиву и инфраструктуре Херсона, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T16:52
2022-09-03T16:52
2022-09-03T16:52
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по жилому массиву и инфраструктуре Херсона, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220903/ukrainskie-voyska-atakovali-bryanskuyu-oblast--est-razrusheniya-1124389250.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Ракетный удар ВСУ по жилому кварталу Херсона – что известно
ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу Херсона, на месте работают экстренные службы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по жилому массиву и инфраструктуре Херсона, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
"3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, киевский режим в очередной раз подтвердил свой статус преступного, террористического государства. В районе 15:30 ВСУ осуществлен обстрел мирной инфраструктуры, жилого массива. Информация о жертвах и раненых уточняется", - сообщил РИА Новости Крым представитель экстренных служб.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.