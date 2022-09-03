https://crimea.ria.ru/20220903/raketnyy-udar-vsu-po-zhilomu-kvartalu-khersona--chto-izvestno-1124393254.html

Ракетный удар ВСУ по жилому кварталу Херсона – что известно

Ракетный удар ВСУ по жилому кварталу Херсона – что известно - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Ракетный удар ВСУ по жилому кварталу Херсона – что известно

Украинские войска нанесли удар по жилому массиву и инфраструктуре Херсона, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T16:52

2022-09-03T16:52

2022-09-03T16:52

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по жилому массиву и инфраструктуре Херсона, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220903/ukrainskie-voyska-atakovali-bryanskuyu-oblast--est-razrusheniya-1124389250.html

херсонская область

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2022

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия