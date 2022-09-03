https://crimea.ria.ru/20220903/podkontrolnye-kievu-regiony-ostalis-bez-energii-s-zaes-posle-obstrelov-1124392576.html
Подконтрольные Киеву регионы остались без энергии с ЗАЭС после обстрелов
Подконтрольные Киеву регионы остались без энергии с ЗАЭС после обстрелов - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Подконтрольные Киеву регионы остались без энергии с ЗАЭС после обстрелов
Подачу энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Украине территории приостановили после украинских обстрелов, в результате которых повреждены ЛЭП. Об этом со... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T15:03
2022-09-03T15:03
2022-09-03T15:03
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Подачу энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Украине территории приостановили после украинских обстрелов, в результате которых повреждены ЛЭП. Об этом со ссылкой на администрацию Энергодара сообщает РИА Новости.И уточнили, что специалисты ведут работы на поврежденной ЛЭП.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220903/minoborony-vsu-2-sentyabrya-popytalis-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes-1124391943.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Подконтрольные Киеву регионы остались без энергии с ЗАЭС после обстрелов
Подачу энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву регионы приостановили после обстрелов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Подачу энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Украине территории приостановили после украинских обстрелов, в результате которых повреждены ЛЭП. Об этом со ссылкой на администрацию Энергодара сообщает РИА Новости.
"Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях... Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями", - рассказали в администрации.
И уточнили, что специалисты ведут работы на поврежденной ЛЭП.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.