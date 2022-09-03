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"Мое время пришло": Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни - РИА Новости Крым, 03.09.2022
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"Мое время пришло": Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни
"Мое время пришло": Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни - РИА Новости Крым, 03.09.2022
"Мое время пришло": Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на посту руководителя республики и заслужил "бессрочный и длинный отпуск". РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T18:07
2022-09-03T18:07
рамзан кадыров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на посту руководителя республики и заслужил "бессрочный и длинный отпуск".Он отметил, что руководит республикой 15 лет, и заявил, что подумает об уходе с поста."У нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то &lt;...&gt; еще бывает приятный". Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. &lt;...&gt; Мы уже об этом начали думать и постараемся вовремя уйти", — добавил Рамзан Кадыров.Кадыров возглавил Чечню в 2007 году, тогда он занимал должность президента республики. Впоследствии ее упразднили и он стал главой республики. С тех пор он бессменно руководит Чечней.
https://crimea.ria.ru/20220826/nazovite-mesto-i-vremya-kadyrov-vyzval-sbu-na-razgovor-1124307970.html
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рамзан кадыров
"Мое время пришло": Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни

Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни и заслужил бессрочный отпуск

18:07 03.09.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на посту руководителя республики и заслужил "бессрочный и длинный отпуск".
"Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете", — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что руководит республикой 15 лет, и заявил, что подумает об уходе с поста.
"У нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то <...> еще бывает приятный". Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. <...> Мы уже об этом начали думать и постараемся вовремя уйти", — добавил Рамзан Кадыров.
Кадыров возглавил Чечню в 2007 году, тогда он занимал должность президента республики. Впоследствии ее упразднили и он стал главой республики. С тех пор он бессменно руководит Чечней.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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