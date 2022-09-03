https://crimea.ria.ru/20220903/moe-vremya-prishlo-kadyrov-zayavil-chto-zasidelsya-na-postu-glavy-chechni-1124394282.html

"Мое время пришло": Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни

"Мое время пришло": Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни - РИА Новости Крым, 03.09.2022

"Мое время пришло": Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на посту руководителя республики и заслужил "бессрочный и длинный отпуск". РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T18:07

2022-09-03T18:07

2022-09-03T18:07

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0d/1122928883_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_134cc789c860e839a757e615351cc4a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на посту руководителя республики и заслужил "бессрочный и длинный отпуск".Он отметил, что руководит республикой 15 лет, и заявил, что подумает об уходе с поста."У нас, у кавказцев, чеченцев, есть пословица: "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то <...> еще бывает приятный". Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. <...> Мы уже об этом начали думать и постараемся вовремя уйти", — добавил Рамзан Кадыров.Кадыров возглавил Чечню в 2007 году, тогда он занимал должность президента республики. Впоследствии ее упразднили и он стал главой республики. С тех пор он бессменно руководит Чечней.

https://crimea.ria.ru/20220826/nazovite-mesto-i-vremya-kadyrov-vyzval-sbu-na-razgovor-1124307970.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров