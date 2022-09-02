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Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили
Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 российских аэропортов на юге России РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T09:07
2022-09-02T09:07
2022-09-02T09:08
аэропорт симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 российских аэропортов на юге РоссииАвиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.
https://crimea.ria.ru/20220902/my-vystoyali-v-minkurortov-rk-otsenili-itogi-vysokogo-tursezona-1124375598.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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аэропорт симферополь, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, симферополь
Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России
09:07 02.09.2022 (обновлено: 09:08 02.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 российских аэропортов на юге России
"До 10 сентября 03:45 по московскому времени временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.