https://crimea.ria.ru/20220902/zapret-poletov-v-simferopol-i-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-1124376041.html

Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили

Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 российских аэропортов на юге России РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T09:07

2022-09-02T09:07

2022-09-02T09:08

аэропорт симферополь

транспорт

безопасность республики крым и севастополя

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 российских аэропортов на юге РоссииАвиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.

https://crimea.ria.ru/20220902/my-vystoyali-v-minkurortov-rk-otsenili-itogi-vysokogo-tursezona-1124375598.html

симферополь

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аэропорт симферополь, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, симферополь