Рейтинг@Mail.ru
Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220902/zapret-poletov-v-simferopol-i-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-1124376041.html
Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили
Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 российских аэропортов на юге России РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T09:07
2022-09-02T09:08
аэропорт симферополь
транспорт
безопасность республики крым и севастополя
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119716048_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a35c37e6a216cada65522e55730412e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 российских аэропортов на юге РоссииАвиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.
https://crimea.ria.ru/20220902/my-vystoyali-v-minkurortov-rk-otsenili-itogi-vysokogo-tursezona-1124375598.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119716048_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d4f00374a5305bafd542848109ffcfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэропорт симферополь, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, симферополь
Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России

09:07 02.09.2022 (обновлено: 09:08 02.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 российских аэропортов на юге России
"До 10 сентября 03:45 по московскому времени временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается.
Пляжный отдых в посёлке Новофёдоровка - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
08:20Радио "Спутник в Крыму"
"Мы выстояли": в Минкурортов РК оценили итоги высокого турсезона
 
Аэропорт СимферопольТранспортБезопасность Республики Крым и СевастополяСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57В Севастополе горел Юмашевский рынок
10:48О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:42Участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"* осужден в Крыму
10:38Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов - адреса
10:29Днем и ночью: Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ
10:21ВСУ трижды обстреляли Энергодар во время пребывания миссии МАГАТЭ
10:20В Севастополе 6-летний ребенок угодил под колеса иномарки
10:07Крымчане смогут узнать все о мерах соцподдержки по телефону
10:01Покупай и отдыхай сегодня – плати в декабре!
09:52В Крыму появятся новые "туристические города"
09:35Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу
09:21Боевики ВСУ ударили по элеватору в Новой Каховке – уничтожено зерно
09:16Автотрафик на Крымском мосту превысил цифры рекордного 2021 года - власти
09:07Запрет полетов в Симферополь и аэропорты юга России продлили
08:55Что надо учитывать при выборе занятия для ребенка — советы психолога
08:34Стилист назвал самые модные цвета одежды этой осенью
08:21Врач назвала важные правила похудения для женщин за 40
08:20"Мы выстояли": в Минкурортов РК оценили итоги высокого турсезона
07:34Ребенок отказывается идти в школу – что делать
07:15Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России
Лента новостейМолния