https://crimea.ria.ru/20220902/volodin-nazval-dva-stsenariya-dlya-evropy-po-gazovomu-voprosu-1124376505.html

Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу

Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу

Европа не сможет возместить потребность в российских энергоресурсах, даже если купит весь трубопроводный газ из Африки, стран Ближнего Востока и СНГ, считает... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T09:35

2022-09-02T09:35

2022-09-02T09:35

европейский союз

санкции против россии

экономика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Европа не сможет возместить потребность в российских энергоресурсах, даже если купит весь трубопроводный газ из Африки, стран Ближнего Востока и СНГ, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что из 341 млрд кубометров газа, закупленных в прошлом году европейскими странами, почти половина - российский. Из-за антироссийских санкций, которые инициировали в Европе, страны в этом году столкнулись с газовым кризисом. В попытках его преодолеть президент Франции Макрон отправился в Алжир, однако это не помогло.В этой связи для глав европейских государств "наступил момент истины", считает спикер Госдумы."У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали. Первый: отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток — 2". Второй: оставить все как есть, что приведет к проблемам в экономике и еще больше осложнит жизнь гражданам", - написал он.Ранее Володин заявил о готовности Вашингтона сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран. Он отметил рекордную для еврозоны инфляцию в 8,9% и обратил внимание, что США при внутренней стоимости газа в 333 доллара за тысячу кубометров продают его Европейским странам в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной.

https://crimea.ria.ru/20220901/chto-budet-s-evrosoyuzom-esli-svo-prodlitsya-esche-god--mnenie-1124362577.html

https://crimea.ria.ru/20220901/otkazhetsya-li-evropa-ot-ukrainy-na-fone-globalnogo-krizisa--mnenie-1124369960.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, санкции против россии, экономика, в мире