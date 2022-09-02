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Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу
Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу
Европа не сможет возместить потребность в российских энергоресурсах, даже если купит весь трубопроводный газ из Африки, стран Ближнего Востока и СНГ, считает... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T09:35
2022-09-02T09:35
европейский союз
санкции против россии
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Европа не сможет возместить потребность в российских энергоресурсах, даже если купит весь трубопроводный газ из Африки, стран Ближнего Востока и СНГ, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что из 341 млрд кубометров газа, закупленных в прошлом году европейскими странами, почти половина - российский. Из-за антироссийских санкций, которые инициировали в Европе, страны в этом году столкнулись с газовым кризисом. В попытках его преодолеть президент Франции Макрон отправился в Алжир, однако это не помогло.В этой связи для глав европейских государств "наступил момент истины", считает спикер Госдумы."У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали. Первый: отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток — 2". Второй: оставить все как есть, что приведет к проблемам в экономике и еще больше осложнит жизнь гражданам", - написал он.Ранее Володин заявил о готовности Вашингтона сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран. Он отметил рекордную для еврозоны инфляцию в 8,9% и обратил внимание, что США при внутренней стоимости газа в 333 доллара за тысячу кубометров продают его Европейским странам в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной.
https://crimea.ria.ru/20220901/chto-budet-s-evrosoyuzom-esli-svo-prodlitsya-esche-god--mnenie-1124362577.html
https://crimea.ria.ru/20220901/otkazhetsya-li-evropa-ot-ukrainy-na-fone-globalnogo-krizisa--mnenie-1124369960.html
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европейский союз, санкции против россии, экономика, в мире
Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу

Володин: без России энергетическая безопасность Европы невозможна

09:35 02.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Европа не сможет возместить потребность в российских энергоресурсах, даже если купит весь трубопроводный газ из Африки, стран Ближнего Востока и СНГ, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что из 341 млрд кубометров газа, закупленных в прошлом году европейскими странами, почти половина - российский. Из-за антироссийских санкций, которые инициировали в Европе, страны в этом году столкнулись с газовым кризисом. В попытках его преодолеть президент Франции Макрон отправился в Алжир, однако это не помогло.
"Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого из России", - написал Володин в своем Telegram-канале.
В этой связи для глав европейских государств "наступил момент истины", считает спикер Госдумы.
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"У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали. Первый: отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток — 2". Второй: оставить все как есть, что приведет к проблемам в экономике и еще больше осложнит жизнь гражданам", - написал он.
Ранее Володин заявил о готовности Вашингтона сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран. Он отметил рекордную для еврозоны инфляцию в 8,9% и обратил внимание, что США при внутренней стоимости газа в 333 доллара за тысячу кубометров продают его Европейским странам в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной.
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