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ВКС России уничтожили командный пункт мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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ВКС России уничтожили командный пункт мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе
ВКС России уничтожили командный пункт мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.09.2022
ВКС России уничтожили командный пункт мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе
Воздушно-космические силы России уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожены 12 офицеров, сообщил... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T15:32
2022-09-02T15:33
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожены 12 офицеров, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.В целом ВКС России за сутки поразили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населенного пункта Березнеговатое, а также ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в районе Белая Криница Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и до 10 единиц военной техники."В связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики, отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции", – добавил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220902/shoygu-nazval-poteri-vsu-i-chislo-unichtozhennykh-naemnikov-1124379660.html
https://crimea.ria.ru/20220902/vsu-za-sutki-poteryali-bolee-300-boytsov-v-khode-bezuspeshnogo-nastupleniya-1124383933.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков
ВКС России уничтожили командный пункт мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе

Минобороны: ВКС России уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ в ДНР

15:32 02.09.2022 (обновлено: 15:33 02.09.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожены 12 офицеров, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Восточнее населенного пункта Михайловка ДНР уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен", – сказал он на брифинге в пятницу.
В целом ВКС России за сутки поразили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населенного пункта Березнеговатое, а также ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в районе Белая Криница Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и до 10 единиц военной техники.
"В связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики, отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции", – добавил Конашенков.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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