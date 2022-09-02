Рейтинг@Mail.ru
При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220902/pri-ocherednykh-popytkakh-nastupat-vsu-nesut-bolshie-poteri--shoygu-1124379373.html
При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу
При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу - РИА Новости Крым, 02.09.2022
При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу
Украинская армия пытается продолжать наступление на николаево-криворожском и других направлениях, неся значительные потери, заявил министр обороны России Сергей РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T12:20
2022-09-02T12:25
специальная военная операция рф на украине
сергей шойгу
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122546718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93321cfc49687d9dea0de42884703620.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия пытается продолжать наступление на николаево-криворожском и других направлениях, неся значительные потери, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.По его словам, данная акция спланирована офисом президента страны Владимира Зеленского с единственной целью – "создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление".На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки российские войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное, добавил министр.Шойгу также отметил, что российские военные совместно с бойцами народной милиции ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html
https://crimea.ria.ru/20220831/vsu-poteryali-bolee-17-tysyachi-soldat-v-khode-provalnogo-nastupleniya-1124354563.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122546718_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_d162fb61c86816869c31b71bc2ebe39a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, сергей шойгу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу

Шойгу: ВСУ пытаются продолжать наступление на юге и несут значительные потери

12:20 02.09.2022 (обновлено: 12:25 02.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия пытается продолжать наступление на николаево-криворожском и других направлениях, неся значительные потери, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Продолжается попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери", - сказал Шойгу на селекторном совещании в пятницу.
По его словам, данная акция спланирована офисом президента страны Владимира Зеленского с единственной целью – "создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление".
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 14:28
В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления
На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки российские войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное, добавил министр.
Шойгу также отметил, что российские военные совместно с бойцами народной милиции ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески.
"Союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов. При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь", - рассказал глава Минобороны РФ.
Солдат ВСУ
31 августа, 13:34
ВСУ потеряли более 1,7 тысячи солдат в ходе провального наступления
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеСергей ШойгуМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Шойгу назвал потери ВСУ и число уничтоженных наемников
12:31Капитуляция или переворот: эксперт о последствиях провала наступления ВСУ
12:20При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу
12:12Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС
12:08В Херсоне прогремели не менее 10 взрывов – СМИ
12:00На пляже в Севастополе спасатель задержал грабителя
11:48Крымчанина осудили за зверское нападение на товарища
11:37Крым накроет трехдневный шторм
11:06Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Херсоне – есть погибшие
10:57В Севастополе горел Юмашевский рынок
10:48О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:42Участник "Батальона имени Номана Челебиджихана"* осужден в Крыму
10:38Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов - адреса
10:29Днем и ночью: Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ
10:21ВСУ трижды обстреляли Энергодар во время пребывания миссии МАГАТЭ
10:20В Севастополе 6-летний ребенок угодил под колеса иномарки
10:07Крымчане смогут узнать все о мерах соцподдержки по телефону
10:01Покупай и отдыхай сегодня – плати в декабре!
09:52В Крыму появятся новые "туристические города"
09:35Володин назвал два сценария для Европы по газовому вопросу
Лента новостейМолния