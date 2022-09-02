https://crimea.ria.ru/20220902/pri-ocherednykh-popytkakh-nastupat-vsu-nesut-bolshie-poteri--shoygu-1124379373.html
При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу
При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу - РИА Новости Крым, 02.09.2022
При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу
Украинская армия пытается продолжать наступление на николаево-криворожском и других направлениях, неся значительные потери, заявил министр обороны России Сергей РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T12:20
2022-09-02T12:20
2022-09-02T12:25
специальная военная операция рф на украине
сергей шойгу
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия пытается продолжать наступление на николаево-криворожском и других направлениях, неся значительные потери, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.По его словам, данная акция спланирована офисом президента страны Владимира Зеленского с единственной целью – "создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление".На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки российские войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное, добавил министр.Шойгу также отметил, что российские военные совместно с бойцами народной милиции ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html
https://crimea.ria.ru/20220831/vsu-poteryali-bolee-17-tysyachi-soldat-v-khode-provalnogo-nastupleniya-1124354563.html
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специальная военная операция рф на украине, сергей шойгу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу
Шойгу: ВСУ пытаются продолжать наступление на юге и несут значительные потери
12:20 02.09.2022 (обновлено: 12:25 02.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия пытается продолжать наступление на николаево-криворожском и других направлениях, неся значительные потери, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Продолжается попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери", - сказал Шойгу на селекторном совещании в пятницу.
По его словам, данная акция спланирована офисом президента страны Владимира Зеленского с единственной целью – "создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление".
На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки российские войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное, добавил министр.
Шойгу также отметил, что российские военные совместно с бойцами народной милиции ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески.
"Союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов. При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь", - рассказал глава Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.