https://crimea.ria.ru/20220902/pri-ocherednykh-popytkakh-nastupat-vsu-nesut-bolshie-poteri--shoygu-1124379373.html

При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу

При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу - РИА Новости Крым, 02.09.2022

При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери – Шойгу

Украинская армия пытается продолжать наступление на николаево-криворожском и других направлениях, неся значительные потери, заявил министр обороны России Сергей РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T12:20

2022-09-02T12:20

2022-09-02T12:25

специальная военная операция рф на украине

сергей шойгу

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Украинская армия пытается продолжать наступление на николаево-криворожском и других направлениях, неся значительные потери, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.По его словам, данная акция спланирована офисом президента страны Владимира Зеленского с единственной целью – "создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление".На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки российские войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное, добавил министр.Шойгу также отметил, что российские военные совместно с бойцами народной милиции ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html

https://crimea.ria.ru/20220831/vsu-poteryali-bolee-17-tysyachi-soldat-v-khode-provalnogo-nastupleniya-1124354563.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, сергей шойгу, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)