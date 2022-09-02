https://crimea.ria.ru/20220902/pokupay-i-otdykhay-segodnya--plati-v-dekabre-1124374110.html

Покупай и отдыхай сегодня – плати в декабре!

Покупай и отдыхай сегодня – плати в декабре! - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Покупай и отдыхай сегодня – плати в декабре!

Закончилось лето, пришло время обновить гардероб, купить ребенку необходимый гаджет, супруге – новые туфли и сумку, да и себя побаловать хочется – несколько... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T10:01

2022-09-02T10:01

2022-09-02T10:01

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121746562_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7295b0c84fb7b7c59d167c9cfd7d5c36.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сент – РИА Новости Крым. Закончилось лето, пришло время обновить гардероб, купить ребенку необходимый гаджет, супруге – новые туфли и сумку, да и себя побаловать хочется – несколько дней провести с семьей в одном из отелей полуострова. Но как это сделать, если бюджет ограничен? Ответ прост – воспользоваться выгодным предложением ведущего банка полуострова и открыть кредитную карту со 115-дневным льготным периодом. Это удобно, безопасно и выгодно, так как участники программы лояльности получают дополнительные бонусы – сниженные ставки по кредитам и повышенные – по депозитам и сберегательным счетам.Удобно и надежноЛимит карты – миллион рублей, при этом оформление и годовое обслуживание бесплатно, поясняют сотрудники ведущего банка полуострова. Подать заявку можно как в отделении, так и дистанционно – в мобильном приложении или на сайте банка. Действие льготного периода распространяется не только на все покупки, но и на снятие наличных, подчеркнули в финансовой организации.Каждый новый месяц – это начало нового льготного периода. Таким образом, после снятия наличных, оплаты товаров или услуг есть почти 4 месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты!"Во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25-го числа вносить обязательный платеж в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца", – поясняют сотрудники организации. Это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое гарантирует отсутствие просрочек и сохранение действия беспроцентного периода. Кредитная карта с 115 дневным льготным беспроцентным периодом позволит планировать траты, приобретать вещи по выгодным ценам и исключит необходимость занимать до зарплаты у друзей и родственников.Выгодно и вовремяМультибрендовые интернет площадки предлагают широкий ассортимент товаров: одежду, обувь, аксессуары, оргтехнику для дома и офиса, различные гаджеты, косметику, товары для дома и животных. Кроме широкого выбора, они гарантируют высокое качество товара, удобную доставку и привлекательные цены. Так как конкуренция в электронной торговле высока, магазины регулярно привлекают покупателей различными скидками, промо-кодами и акциями.И не стоит переживать, если сумма покупки на первый взгляд покажется значительной – в оффлайн-магазине придется потратить еще больше. А при оплате кредитной картой со 115 дневным льготным периодом нагрузка на семейный бюджет не будет значительной.Тратим и зарабатываемПро программу лояльности надо убирать – через месяц кардинально меняются параметры.Достоинства кредиткой карты со 115 дневным беспроцентным льготным периодом уже оценили более 10 тысяч крымчан. Ежедневно число оффлайн и онлайн заявок увеличивается, сообщили нам сотрудники ведущего банка региона. Кроме того, уже сейчас можно увеличить срок льготного периода с 55 дней до 115 дней по ранее выданной кредитной карте с неиспользованным или полностью погашенным лимитом. Для этого необходимо обратится в чат мобильного приложения или любой офис банка. В скором времени это можно будет самостоятельно в мобильном приложении 24/7. Присоединяйтесь и вы: покупайте сегодня – платите в декабре.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество