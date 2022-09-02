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О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 02.09.2022
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О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 02.09.2022
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрирован еще 531 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлен 195 651 положительный на COVID-19. Об этом РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T10:48
2022-09-02T10:43
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован еще 531 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлен 195 651 положительный на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 759 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 511 человек, за весь период – 185 947", - говорится в сообщении.В Севастополе выявлено 142 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 14 человек, выписаны 20. На данный момент в больницах находится 149 пациентов, из них 131 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве региона.Всего в горбольницах развернуто 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 90 089 человек, выздоровели 85 787.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе не планируют вводить запретительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Сохраняется рекомендация носить маски, особенно людям пожилого возраста, однако вводить обязательный масочный режим для всех не будут.
https://crimea.ria.ru/20220901/aksenov-otsenil-vozmozhnost-vvedeniya-ogranicheniy-iz-za-covid-v-krymu-1124375111.html
https://crimea.ria.ru/20220901/toplivo-pandemii-vrach-rasskazal-ob-osnovnykh-perenoschikakh-kovida-1124366240.html
https://crimea.ria.ru/20220831/rospotrebnadzor-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-s-covid-19-v-krymu-1124353298.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 673 новых случая COVID-19, умер один человек

10:48 02.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКабинет томографии ГБУЗ "Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского" в Краснодаре
Кабинет томографии ГБУЗ Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован еще 531 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлен 195 651 положительный на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 759 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 511 человек, за весь период – 185 947", - говорится в сообщении.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе не планируют вводить запретительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Сохраняется рекомендация носить маски, особенно людям пожилого возраста, однако вводить обязательный масочный режим для всех не будут.
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