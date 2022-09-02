https://crimea.ria.ru/20220902/o-zabolevshikh-i-umershikh-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124377524.html

О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 02.09.2022

О заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрирован еще 531 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлен 195 651 положительный на COVID-19. Об этом РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T10:48

2022-09-02T10:48

2022-09-02T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован еще 531 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлен 195 651 положительный на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 759 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 511 человек, за весь период – 185 947", - говорится в сообщении.В Севастополе выявлено 142 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 14 человек, выписаны 20. На данный момент в больницах находится 149 пациентов, из них 131 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве региона.Всего в горбольницах развернуто 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 90 089 человек, выздоровели 85 787.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе не планируют вводить запретительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Сохраняется рекомендация носить маски, особенно людям пожилого возраста, однако вводить обязательный масочный режим для всех не будут.

https://crimea.ria.ru/20220901/aksenov-otsenil-vozmozhnost-vvedeniya-ogranicheniy-iz-za-covid-v-krymu-1124375111.html

https://crimea.ria.ru/20220901/toplivo-pandemii-vrach-rasskazal-ob-osnovnykh-perenoschikakh-kovida-1124366240.html

https://crimea.ria.ru/20220831/rospotrebnadzor-sdelal-zayavlenie-o-situatsii-s-covid-19-v-krymu-1124353298.html

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