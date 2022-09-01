https://crimea.ria.ru/20220901/aksenov-otsenil-vozmozhnost-vvedeniya-ogranicheniy-iz-za-covid-v-krymu-1124375111.html

Аксенов оценил возможность введения ограничений из-за COVID в Крыму

Аксенов оценил возможность введения ограничений из-за COVID в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Аксенов оценил возможность введения ограничений из-за COVID в Крыму

Каких-либо запретительных мер в связи с ростом числа заболевающих COVID-19 в Крыму вводить не будут. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил глава Крыма... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T20:45

2022-09-01T20:45

2022-09-01T20:45

коронавирус в крыму

сергей аксенов

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122850134_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_b58a7c644a0ffd67dc15b1d3d76fe9b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Каких-либо запретительных мер в связи с ростом числа заболевающих COVID-19 в Крыму вводить не будут. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что суточный рост числа заболевших ковидом в Крыму действительно есть, однако все наблюдения показывают, что заболевание теперь протекает гораздо более легко, чем когда приходилось бороться с первым штаммом коронавируса. В этой связи за госпитализацией сегодня обращаются менее 25% заболевших.Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом в Крыму за месяцы выросла в 5 раз.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, сергей аксенов, крым, здравоохранение в крыму и севастополе