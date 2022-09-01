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Аксенов оценил возможность введения ограничений из-за COVID в Крыму
Аксенов оценил возможность введения ограничений из-за COVID в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Аксенов оценил возможность введения ограничений из-за COVID в Крыму
Каких-либо запретительных мер в связи с ростом числа заболевающих COVID-19 в Крыму вводить не будут. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил глава Крыма... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T20:45
2022-09-01T20:45
2022-09-01T20:45
коронавирус в крыму
сергей аксенов
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Каких-либо запретительных мер в связи с ростом числа заболевающих COVID-19 в Крыму вводить не будут. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что суточный рост числа заболевших ковидом в Крыму действительно есть, однако все наблюдения показывают, что заболевание теперь протекает гораздо более легко, чем когда приходилось бороться с первым штаммом коронавируса. В этой связи за госпитализацией сегодня обращаются менее 25% заболевших.Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом в Крыму за месяцы выросла в 5 раз.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, сергей аксенов, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Аксенов оценил возможность введения ограничений из-за COVID в Крыму
Аксенов: тотальных запретительных мер из-за коронавируса не будет точно