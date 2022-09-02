https://crimea.ria.ru/20220902/kak-reshat-konflikty-v-shkole---sovety-roditelyam-1124343090.html

Как решать конфликты в школе - советы родителям

Как решать конфликты в школе - советы родителям - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Как решать конфликты в школе - советы родителям

В любом конфликте важно определить его цель и понять, чего именно вы хотите добиться в итоге. Советы о том, как решать конфликтные ситуации в школе родителям... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T03:19

2022-09-02T03:19

2022-09-02T03:19

радио "спутник в крыму"

общество

психология

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В любом конфликте важно определить его цель и понять, чего именно вы хотите добиться в итоге. Советы о том, как решать конфликтные ситуации в школе родителям учеников, в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия.Для этого нужно взять себя в руки, сделать паузу и мысленно определить желаемый итог спора. Дальнейший диалог в таком случае должен стать конструктивнее. Кроме того, важно почувствовать ответственность перед детьми, для которых взрослые должны оставаться примером и авторитетом."Поэтому в присутствии детей взрослым лучше не выяснять отношения. Во всяком случае, мы, как взрослые, должны показать школьнику, что из любой ситуации можно найти выход", - советует Демурия.Кроме того, защищая интересы своего ребенка, психолог призывает не идеализировать его, но обязательно разговаривать с ним."Нельзя впадать в крайности. Важно понимать, что дети имеют право на ошибку, они могут чего-то не знать, наша обязанность им объяснить, поговорить. Важно быть за ребенка, но не следует идеализировать его, нужно разобраться. Важно отделять случившуюся ситуацию от любви к ребенку: "я тебя люблю, но есть ситуации, где ты не справился, поступил плохо и в этом мы разберемся", - продолжает специалист.Если школьник не может найти общий язык с конкретным педагогом, и очевидным становится предвзятое отношение со стороны учителя, родителю следует инициировать разговор.Если же конфликт не решается и переговоры ни к чему не приводят, можно обратиться к школьному психологу, а затем к директору школы. Крайним решением может стать смена учебного учреждения.

https://crimea.ria.ru/20220822/kritikovat-nelzya-podderzhat-sovety-po-vospitaniyu-detey-ot-psikhologa-1124235066.html

https://crimea.ria.ru/20220829/prosto-besit-chto-razdrazhaet-roditeley-v-shkolnykh-chatakh-1124323054.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, психология, совет эксперта