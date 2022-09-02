https://crimea.ria.ru/20220902/kak-reshat-konflikty-v-shkole---sovety-roditelyam-1124343090.html
Как решать конфликты в школе - советы родителям
Как решать конфликты в школе - советы родителям - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Как решать конфликты в школе - советы родителям
В любом конфликте важно определить его цель и понять, чего именно вы хотите добиться в итоге. Советы о том, как решать конфликтные ситуации в школе родителям... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T03:19
2022-09-02T03:19
2022-09-02T03:19
радио "спутник в крыму"
общество
психология
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В любом конфликте важно определить его цель и понять, чего именно вы хотите добиться в итоге. Советы о том, как решать конфликтные ситуации в школе родителям учеников, в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия.Для этого нужно взять себя в руки, сделать паузу и мысленно определить желаемый итог спора. Дальнейший диалог в таком случае должен стать конструктивнее. Кроме того, важно почувствовать ответственность перед детьми, для которых взрослые должны оставаться примером и авторитетом."Поэтому в присутствии детей взрослым лучше не выяснять отношения. Во всяком случае, мы, как взрослые, должны показать школьнику, что из любой ситуации можно найти выход", - советует Демурия.Кроме того, защищая интересы своего ребенка, психолог призывает не идеализировать его, но обязательно разговаривать с ним."Нельзя впадать в крайности. Важно понимать, что дети имеют право на ошибку, они могут чего-то не знать, наша обязанность им объяснить, поговорить. Важно быть за ребенка, но не следует идеализировать его, нужно разобраться. Важно отделять случившуюся ситуацию от любви к ребенку: "я тебя люблю, но есть ситуации, где ты не справился, поступил плохо и в этом мы разберемся", - продолжает специалист.Если школьник не может найти общий язык с конкретным педагогом, и очевидным становится предвзятое отношение со стороны учителя, родителю следует инициировать разговор.Если же конфликт не решается и переговоры ни к чему не приводят, можно обратиться к школьному психологу, а затем к директору школы. Крайним решением может стать смена учебного учреждения.
https://crimea.ria.ru/20220822/kritikovat-nelzya-podderzhat-sovety-po-vospitaniyu-detey-ot-psikhologa-1124235066.html
https://crimea.ria.ru/20220829/prosto-besit-chto-razdrazhaet-roditeley-v-shkolnykh-chatakh-1124323054.html
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общество, психология, совет эксперта
Как решать конфликты в школе - советы родителям
Психолог Демурия дала советы по решению конфликтных ситуаций в школе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым.
В любом конфликте важно определить его цель и понять, чего именно вы хотите добиться в итоге. Советы о том, как решать конфликтные ситуации в школе родителям учеников, в эфире радио "Спутник в Крыму"
дала психолог Екатерина Демурия.
"В рамках конфликта важно понимать "что я хочу получить в результате". Часто включаются эмоции, начинается перепалка. А где решение? Чего мы хотим? Поругаться и хлопнуть дверью? Конечно, есть какая-то другая цель. Главное - ее определить", - говорит психолог.
Для этого нужно взять себя в руки, сделать паузу и мысленно определить желаемый итог спора. Дальнейший диалог в таком случае должен стать конструктивнее. Кроме того, важно почувствовать ответственность перед детьми, для которых взрослые должны оставаться примером и авторитетом.
"Поэтому в присутствии детей взрослым лучше не выяснять отношения. Во всяком случае, мы, как взрослые, должны показать школьнику, что из любой ситуации можно найти выход", - советует Демурия.
Кроме того, защищая интересы своего ребенка, психолог призывает не идеализировать его, но обязательно разговаривать с ним.
"Нельзя впадать в крайности. Важно понимать, что дети имеют право на ошибку, они могут чего-то не знать, наша обязанность им объяснить, поговорить. Важно быть за ребенка, но не следует идеализировать его, нужно разобраться. Важно отделять случившуюся ситуацию от любви к ребенку: "я тебя люблю, но есть ситуации, где ты не справился, поступил плохо и в этом мы разберемся", - продолжает специалист.
Если школьник не может найти общий язык с конкретным педагогом, и очевидным становится предвзятое отношение со стороны учителя, родителю следует инициировать разговор.
"В некоторых случаях ребенок может сделать какой-то эмоциональный вывод, столкнувшись со строгостью учителя, что-то неправильно интерпретировать. Но если вы замечаете, что он неоднократно рассказывает о предвзятом отношении, не знает, как с этим справиться, если есть какая-то периодичность, следует позвонить учителю или прийти в школу, спокойно поговорить, выяснить в чем причина", - рекомендует Демурия.
Если же конфликт не решается и переговоры ни к чему не приводят, можно обратиться к школьному психологу, а затем к директору школы. Крайним решением может стать смена учебного учреждения.