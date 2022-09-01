https://crimea.ria.ru/20220901/v-sevastopole-rastet-chislo-shkolnikov-s-osobennostyami-v-razvitii-1124365549.html

В Севастополе растет число школьников с особенностями в развитии

В Севастополе растет число школьников с особенностями в развитии - РИА Новости Крым, 01.09.2022

В Севастополе растет число школьников с особенностями в развитии

В Севастополе с каждым годом растет число школьников с особенностями в развитии. Об этом сообщила и. о. директора городского департамента образования и науки... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T18:08

2022-09-01T18:08

2022-09-01T18:08

севастополь

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе с каждым годом растет число школьников с особенностями в развитии. Об этом сообщила и. о. директора городского департамента образования и науки Лариса Сулима.По ее словам, наибольшую часть таких ребят составляют дети с нарушениями речи, которые требуют постоянной работы с дефектологом. Их 2 500, и они учатся инклюзивно, уточнила Сулима.С ментальными нарушениями в Севастополе учится 341 ребенок. Они занимаются в двух специализированных интернатах, один из которых – для детей с задержкой психического развития.В РФ родителям инвалидов хотят разрешить бесплатную госпитализацию >>Также в числе учеников 93 ребенка с расстройствами аутистического спектра. Еще 80 детей – с нарушениями слуха, 46 – зрения. Есть дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, численность этой категории глава департамента не уточнила."Эта тема, которая "очень волнует". <...> Мы должны создать для них все условия, чтобы они получили образование, воспитание", – отметила Сулима.Ранее в прокуратуре Севастополя по итогам проверки общеобразовательных учреждений сообщили, что больше половины школ города переполнены учениками выше допустимых норм.

https://crimea.ria.ru/20220503/pensiya-po-invalidnosti-avtomatom-kak-v-krymu-budet-deystvovat-poryadok-1123119548.html

севастополь

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севастополь, общество