https://crimea.ria.ru/20220826/v-sevastopole-shkoly-perepolneny-uchenikami--klassov-ne-khvataet-1124299250.html
В Севастополе школы переполнены учениками — классов не хватает
В Севастополе школы переполнены учениками — классов не хватает - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В Севастополе школы переполнены учениками — классов не хватает
Численность учеников в большей части школ Севастополя превысила допустимые нормы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города по итогам межведомственного РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T10:55
2022-08-26T10:55
2022-08-26T10:55
севастополь
образование в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Численность учеников в большей части школ Севастополя превысила допустимые нормы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города по итогам межведомственного совещания по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года.За школьные парты в Севастополе сядут более 6 200 первоклассников. А общая численность школьников в Севастополе к 1 сентября достигнет 53,5 тысячи человек, что на 1 700 больше, чем в минувшем году, сообщают в ведомстве.При этом кабинетов для всех сформированных классов не хватает в 37 школах, и ставится вопрос проведения обучения детей во вторую смену.Три школы закрыты полностью в связи с капитальным ремонтом – их ученики распределены в другие образовательные учреждения. Еще в четырех школах ремонт тотально не повлияет на учебный процесс, но все же усложнит его организацию."В учреждениях ремонтируются отдельно стоящие здания, поэтому образовательный процесс будет продолжен в других зданиях этих учреждений", – отмечают в прокуратуре.Выяснилось также, что к новому учебному году на сегодня готовы только 59 из 69 школ города.По словам первого зампрокурора города Дмитрия Теллина, сфера среднего образования Севастополя финансируется недостаточно. Ранее в местном правительстве сообщали, что в числе новых учеников севастопольских школ – десятки детей беженцев из Донбасса и Украины. Согласно данным переписи населения, за последнее десятилетие Севастополь стал лидером по его приросту среди субъектов РФ.
https://crimea.ria.ru/20220720/pomosch-bezhentsam-i-mnogodetnym-rabota-blagotvoritelnogo-tsentra-v-krymu-1123900605.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, образование в крыму и севастополе
В Севастополе школы переполнены учениками — классов не хватает
В Севастополе численность учеников в большинстве школ превысила допустимые нормы
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Численность учеников в большей части школ Севастополя превысила допустимые нормы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города по итогам межведомственного совещания по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года.
"Превышение допустимого количества обучающихся в 40 государственных общеобразовательных организациях города", – отмечается в тексте отчета.
За школьные парты в Севастополе сядут более 6 200 первоклассников. А общая численность школьников в Севастополе к 1 сентября достигнет 53,5 тысячи человек, что на 1 700 больше, чем в минувшем году, сообщают в ведомстве.
При этом кабинетов для всех сформированных классов не хватает в 37 школах, и ставится вопрос проведения обучения детей во вторую смену.
Три школы закрыты полностью в связи с капитальным ремонтом – их ученики распределены в другие образовательные учреждения. Еще в четырех школах ремонт тотально не повлияет на учебный процесс, но все же усложнит его организацию.
"В учреждениях ремонтируются отдельно стоящие здания, поэтому образовательный процесс будет продолжен в других зданиях этих учреждений", – отмечают в прокуратуре.
Выяснилось также, что к новому учебному году на сегодня готовы только 59 из 69 школ города.
По словам первого зампрокурора города Дмитрия Теллина, сфера среднего образования Севастополя финансируется недостаточно.
"Дополнительные средства необходимы для оплаты услуг физической охраны всех образовательных учреждений города, перевозки обучающихся школьными автобусами и организации бесплатного питания детей", – подчеркнул представитель надзорного ведомства.
Ранее в местном правительстве сообщали, что в числе новых учеников севастопольских школ – десятки детей беженцев из Донбасса и Украины
. Согласно данным переписи населения, за последнее десятилетие Севастополь стал лидером по его приросту среди субъектов РФ.