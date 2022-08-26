https://crimea.ria.ru/20220826/v-sevastopole-shkoly-perepolneny-uchenikami--klassov-ne-khvataet-1124299250.html

В Севастополе школы переполнены учениками — классов не хватает

В Севастополе школы переполнены учениками — классов не хватает - РИА Новости Крым, 26.08.2022

В Севастополе школы переполнены учениками — классов не хватает

Численность учеников в большей части школ Севастополя превысила допустимые нормы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города по итогам межведомственного РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T10:55

2022-08-26T10:55

2022-08-26T10:55

севастополь

образование в крыму и севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Численность учеников в большей части школ Севастополя превысила допустимые нормы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города по итогам межведомственного совещания по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года.За школьные парты в Севастополе сядут более 6 200 первоклассников. А общая численность школьников в Севастополе к 1 сентября достигнет 53,5 тысячи человек, что на 1 700 больше, чем в минувшем году, сообщают в ведомстве.При этом кабинетов для всех сформированных классов не хватает в 37 школах, и ставится вопрос проведения обучения детей во вторую смену.Три школы закрыты полностью в связи с капитальным ремонтом – их ученики распределены в другие образовательные учреждения. Еще в четырех школах ремонт тотально не повлияет на учебный процесс, но все же усложнит его организацию."В учреждениях ремонтируются отдельно стоящие здания, поэтому образовательный процесс будет продолжен в других зданиях этих учреждений", – отмечают в прокуратуре.Выяснилось также, что к новому учебному году на сегодня готовы только 59 из 69 школ города.По словам первого зампрокурора города Дмитрия Теллина, сфера среднего образования Севастополя финансируется недостаточно. Ранее в местном правительстве сообщали, что в числе новых учеников севастопольских школ – десятки детей беженцев из Донбасса и Украины. Согласно данным переписи населения, за последнее десятилетие Севастополь стал лидером по его приросту среди субъектов РФ.

https://crimea.ria.ru/20220720/pomosch-bezhentsam-i-mnogodetnym-rabota-blagotvoritelnogo-tsentra-v-krymu-1123900605.html

севастополь

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севастополь, образование в крыму и севастополе