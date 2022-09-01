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В Крыму и на Кубани планируют запретить пластиковую посуду и пакеты - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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В Крыму и на Кубани планируют запретить пластиковую посуду и пакеты
В Крыму и на Кубани планируют запретить пластиковую посуду и пакеты - РИА Новости Крым, 01.09.2022
В Крыму и на Кубани планируют запретить пластиковую посуду и пакеты
Минприроды России и Российский экологический оператор (РЭО) прорабатывают предложения по запрету обращения одноразовых пластиковых товаров в Крыму и... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T16:55
2022-09-01T16:55
экология
крым
краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Минприроды России и Российский экологический оператор (РЭО) прорабатывают предложения по запрету обращения одноразовых пластиковых товаров в Крыму и Краснодарском крае, ограничения могут быть введены в течение двух лет, сообщают "Известия" со ссылкой на профильное министерство.По информации издания, соответствующее поручение дано по итогам совещания у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Речь идет о бытовых пластиковых отходах и одноразовых товарах из разных видов пластмасс, в частности, одноразовой посуде, лотках из вспененного пластика для яиц или еды, одноразовых трубочках, ватных палочках, пластиковых пакетах, сумках, мешках.Предложения должны быть представлены до 15 сентябряПо словам представителя Абрамченко Марты Галичевой, с учетом возрастающей туристической нагрузки на Крым и Краснодарский край проблемы переработки отходов, вовлечения товаров во вторичный оборот и отказ от неперерабатываемых материалов становятся все более актуальными.Галичева заверила, что речь идет не о запрете товаров как таковых, а о переходе на экологичные альтернативы. В этом качестве выступают изделия из бумаги, картона или дерева."Запрет должен быть введен после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий. Мировой опыт подсказывает, что переход с созданием мощностей для производства занимает порядка двух лет", — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.Аналогичные меры планируется реализовать в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
https://crimea.ria.ru/20220616/musor-iz-turtsii-i-pyatikratnyy-rost-plastika-uchenye-o-plyazhakh-sevastopolya-1123551294.html
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экология, крым, краснодар
В Крыму и на Кубани планируют запретить пластиковую посуду и пакеты

"Известия": в Крыму и на Кубани планируется ограничить использование пластиковой посуды

16:55 01.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПластиковая посуда. Архивное фото
Пластиковая посуда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Минприроды России и Российский экологический оператор (РЭО) прорабатывают предложения по запрету обращения одноразовых пластиковых товаров в Крыму и Краснодарском крае, ограничения могут быть введены в течение двух лет, сообщают "Известия" со ссылкой на профильное министерство.
По информации издания, соответствующее поручение дано по итогам совещания у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Речь идет о бытовых пластиковых отходах и одноразовых товарах из разных видов пластмасс, в частности, одноразовой посуде, лотках из вспененного пластика для яиц или еды, одноразовых трубочках, ватных палочках, пластиковых пакетах, сумках, мешках.
Предложения должны быть представлены до 15 сентября
По словам представителя Абрамченко Марты Галичевой, с учетом возрастающей туристической нагрузки на Крым и Краснодарский край проблемы переработки отходов, вовлечения товаров во вторичный оборот и отказ от неперерабатываемых материалов становятся все более актуальными.
Галичева заверила, что речь идет не о запрете товаров как таковых, а о переходе на экологичные альтернативы. В этом качестве выступают изделия из бумаги, картона или дерева.
"Запрет должен быть введен после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий. Мировой опыт подсказывает, что переход с созданием мощностей для производства занимает порядка двух лет", — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Аналогичные меры планируется реализовать в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
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