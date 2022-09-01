https://crimea.ria.ru/20220901/v-krymu-i-na-kubani-planiruyut-zapretit-plastikovuyu-posudu-i-pakety-1124373371.html

В Крыму и на Кубани планируют запретить пластиковую посуду и пакеты

В Крыму и на Кубани планируют запретить пластиковую посуду и пакеты - РИА Новости Крым, 01.09.2022

В Крыму и на Кубани планируют запретить пластиковую посуду и пакеты

Минприроды России и Российский экологический оператор (РЭО) прорабатывают предложения по запрету обращения одноразовых пластиковых товаров в Крыму и... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T16:55

2022-09-01T16:55

2022-09-01T16:55

экология

крым

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Минприроды России и Российский экологический оператор (РЭО) прорабатывают предложения по запрету обращения одноразовых пластиковых товаров в Крыму и Краснодарском крае, ограничения могут быть введены в течение двух лет, сообщают "Известия" со ссылкой на профильное министерство.По информации издания, соответствующее поручение дано по итогам совещания у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Речь идет о бытовых пластиковых отходах и одноразовых товарах из разных видов пластмасс, в частности, одноразовой посуде, лотках из вспененного пластика для яиц или еды, одноразовых трубочках, ватных палочках, пластиковых пакетах, сумках, мешках.Предложения должны быть представлены до 15 сентябряПо словам представителя Абрамченко Марты Галичевой, с учетом возрастающей туристической нагрузки на Крым и Краснодарский край проблемы переработки отходов, вовлечения товаров во вторичный оборот и отказ от неперерабатываемых материалов становятся все более актуальными.Галичева заверила, что речь идет не о запрете товаров как таковых, а о переходе на экологичные альтернативы. В этом качестве выступают изделия из бумаги, картона или дерева."Запрет должен быть введен после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий. Мировой опыт подсказывает, что переход с созданием мощностей для производства занимает порядка двух лет", — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.Аналогичные меры планируется реализовать в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

https://crimea.ria.ru/20220616/musor-iz-turtsii-i-pyatikratnyy-rost-plastika-uchenye-o-plyazhakh-sevastopolya-1123551294.html

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2022

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экология, крым, краснодар