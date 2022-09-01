https://crimea.ria.ru/20220901/ekspert-predrek-usilenie-raskola-v-evrosoyuze-iz-za-ukrainy-1124369464.html

Эксперт предрек усиление раскола в Евросоюзе из-за Украины

Эксперт предрек усиление раскола в Евросоюзе из-за Украины - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Эксперт предрек усиление раскола в Евросоюзе из-за Украины

Раскол в Европейском Союзе по поводу украинского конфликта и антироссийских санкций уже очевиден и в дальнейшем он будет лишь усиливаться, считает замдиректора... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T13:19

2022-09-01T13:19

2022-09-01T13:19

политика

европейский союз

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Раскол в Европейском Союзе по поводу украинского конфликта и антироссийских санкций уже очевиден и в дальнейшем он будет лишь усиливаться, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов."Раскол в Евросоюзе уже есть. Политические элиты его всячески скрывают, но проявления этого раскола постоянно проникают на поверхность… Эти разногласия по поводу урегулирования украинского кризиса были, есть и будут укрепляться с приближением зимы, потому что некоторые страны сейчас, скорее негласно, нежели явно, поддерживают политико-дипломатическое урегулирование конфликта, в то время как другие страны ЕС поддерживают максимальное затягивание военного конфликта, чтобы как можно больше истощит и ослабить Россию", – сказал эксперт в ходе круглого стола на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня".По словам Суслова, главными сторонниками затягивания военного конфликта выступают страны Балтии и Польша, поддерживаемые США и Великобританией. Эти страны считают, что в нынешней ситуации они имеют право "тотально навязывать свою точку зрения всему остальному Евросоюзу, и если остальные члены ЕС их точку зрения не поддержат, то они вправе действовать сепаратно", указал политолог.В свою очередь западноевропейские страны, включая Германию, очень серьезно озабочены необходимостью консенсуса, поэтому очень часто Берлин действует в ущерб собственным национальным интересам, чтобы найти какой-то общий знаменатель внутри Евросоюза, добавил Суслов.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о вероятности внутреннего "взрыва" в Евросоюзе вследствие раскола между странами из-за позиции по Украине. По его словам, на Западе есть те, кто пытается убедить общественность и лидеров в том, что есть возможность закончить спецоперацию и вернуться к "обычному бизнесу".

https://crimea.ria.ru/20220901/chto-budet-s-evrosoyuzom-esli-svo-prodlitsya-esche-god--mnenie-1124362577.html

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политика, европейский союз, украина