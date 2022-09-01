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Бойцы ВСУ оставили позиции под Артемовском из-за больших потерь – МО - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Бойцы ВСУ оставили позиции под Артемовском из-за больших потерь – МО
Бойцы ВСУ оставили позиции под Артемовском из-за больших потерь – МО - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Бойцы ВСУ оставили позиции под Артемовском из-за больших потерь – МО
Военнослужащие 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположившиеся в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, из-за больших... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T14:40
2022-09-01T14:40
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположившиеся в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, из-за больших потерь отказались выполнять приказы командования и оставили позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР ликвидировано свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники.
https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html
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министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр)
Бойцы ВСУ оставили позиции под Артемовском из-за больших потерь – МО

МО: военные 72-й мехбригады ВСУ покинули позиции в районе Артемовска из-за больших потерь

14:40 01.09.2022
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположившиеся в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, из-за больших потерь отказались выполнять приказы командования и оставили позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствием огневой поддержки, отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл", - сказал он на брифинге в четверг.
Также ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР ликвидировано свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники.
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
14:28
В Минобороны сообщили о новых потерях ВСУ при попытке наступления
 
Министерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на УкраинеДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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