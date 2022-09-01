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Какой сегодня праздник: 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Какой сегодня праздник: 1 сентября
Какой сегодня праздник: 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Какой сегодня праздник: 1 сентября
Первого сентября на постсоветском пространстве отмечают День знаний, а в Японии - День предотвращения стихийных бедствий. В этот день 120 лет назад состоялась... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Первого сентября на постсоветском пространстве отмечают День знаний, а в Японии - День предотвращения стихийных бедствий. В этот день 120 лет назад состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма, а 62 года спустя на экраны вышел первый выпуск телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". 1 сентября 1985 года были обнаружены обломки лайнера "Титаник", а еще в этот день родился "создатель" Тарзана Эдгар Берроуз.Что празднуют в миреПервого сентября на постсоветском пространстве отмечают День знаний. Это праздничный день для всех школьников, студентов, их родителей и учителей. По всей стране проходят торжественные линейки, звучат первые звонки. Праздник был учрежден 15 июня 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР.Романтичные натуры, которым не надо вести детей в школу, сегодня могут отметить День рождения осени. Этот праздник не является официальным, но от этого не становится менее трогательным. Сегодня нужно неспешно гулять по городу и вспомнить ушедшее лето.Любители вкусной выпечки сегодня могут приобщиться к Дню кексов с вишней. Хотя это и американский праздник, присоединяться могут сладкоежки со всего мира. Надо испечь вкусный кекс и разделить его с домашними или коллегами по работе.А вот любители кошек отмечают День благодарности рыжему коту (он же День рыжего, или апельсинового кота). Праздник совершенно неофициальный, даже дат у него несколько - 1 сентября только одна из них. Коты этого окраса очень дружелюбны, игривы. Они - настоящие компаньоны. Считается, что рыжие коты и кошки приносят в дом счастье. Этот день лучше всего отметить со своим питомцем: принести ему что-то особенное - мышку-игрушку или новый уютный лежак.С 1960 года жители Японии ежегодно 1 сентября отмечают День предотвращения стихийных бедствий. Дата приурочена к годовщине Великого землетрясения в Канто, которое произошло на главном японском острове Хонсю 1 сентября 1923 года.Знаменательные событияПервый в мире научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну" по мотивам произведения Жюля Верна вышел на экраны 1 сентября 1902 года во Франции, режиссером картины выступил Жорж Мельес. Этот фильм длительностью 21 минуту стал прародителем жанров кинофантастики и ужасов.1 сентября 1910 года в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. После революции 1917 года на базе предприятия был создан отдел "Советская пластинка". На пластинках тех лет красовалась ласточка, державшая в клюве нотный знак золотистого цвета. Она стала эмблемой Апрелевского завода. В 1964 году фабрика вошла в состав фирмы грамзаписи "Мелодия".1 сентября 1951 года в Лондоне открылся первый в Европе супермаркет. В первый же день магазин самообслуживания на High Road принял 1,5 тыс. покупателей. Спустя полвека супермаркеты стали основными точками сбыта мелкой розницы в мегаполисах развитых стран.Вечерняя телепередача "Спокойной ночи, малыши!" впервые вышла на экраны 1 сентября 1964 года. Первые выпуски прошли в простом формате: картинки на экране и закадровый текст. С тех пор она более полувека с небольшими перерывами выходит в ежедневном режиме.1 сентября 1985 года в Атлантическом океане обнаружены обломки знаменитого лайнера "Титаник". Спустя 73 года после одной из крупнейших морских катастроф совместная американо-французская экспедиция обнаружила место залегания судна в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана на глубине 3750 метров. У останков корабля побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов.Кто родился1 сентября 1875 года родился американский писатель Эдгар Берроуз. В 1912 году вышел первый роман писателя "Под лунами Марса", открывающий цикл о приключениях Джона Картера. В том же году в журнальном варианте вышел и другой роман, сделавший автора знаменитым – "Тарзан, приемыш обезьян", вслед за ним романы стали выходить один за другим. Берроуз стал автором многочисленных супербестселлеров.1 сентября 1958 года родился актер театра и кино, Народный артист России Сергей Гармаш. За свою долгую творческую карьеру актеру довелось поработать с такими известными режиссерами дарья морозкак Сергей Бодров, Станислав Говорухин, Павел Лунгин, Никита Михалков, Сергей Соловьев, Тимур Бекмамбетов. Самыми известными фильмами с его участием стали картины: "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Сталинград", Мастер и Маргарита", "Ермак", "Охота на пиранью", "Стиляги", "Человек у окна", "Дом", "Дуэлянт", "Притяжение", "Вторжение" и многие другие.Свой 39-й день рождения сегодня отмечает российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, Дарья Мороз. Благодаря тому, что росла в актерской семье, очень рано начала сниматься в кино. Ее дебют состоялся в возрасте трех месяцев в роли похищенного младенца в советском фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный…". Хороши известна отечественному зрителю по работам в фильмах "Дурак", "Стальная бабочка", сериалах "Апостол", "Триада"," Содержанки" и многих других.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 1 сентября

Что празднуют в России и в мире 1 сентября

00:00 01.09.2022
 
© Фото: pixabay.comРыжий кот
Рыжий кот
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Первого сентября на постсоветском пространстве отмечают День знаний, а в Японии - День предотвращения стихийных бедствий. В этот день 120 лет назад состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма, а 62 года спустя на экраны вышел первый выпуск телепередачи "Спокойной ночи, малыши!". 1 сентября 1985 года были обнаружены обломки лайнера "Титаник", а еще в этот день родился "создатель" Тарзана Эдгар Берроуз.
Что празднуют в мире
Первого сентября на постсоветском пространстве отмечают День знаний. Это праздничный день для всех школьников, студентов, их родителей и учителей. По всей стране проходят торжественные линейки, звучат первые звонки. Праздник был учрежден 15 июня 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Романтичные натуры, которым не надо вести детей в школу, сегодня могут отметить День рождения осени. Этот праздник не является официальным, но от этого не становится менее трогательным. Сегодня нужно неспешно гулять по городу и вспомнить ушедшее лето.
Любители вкусной выпечки сегодня могут приобщиться к Дню кексов с вишней. Хотя это и американский праздник, присоединяться могут сладкоежки со всего мира. Надо испечь вкусный кекс и разделить его с домашними или коллегами по работе.
А вот любители кошек отмечают День благодарности рыжему коту (он же День рыжего, или апельсинового кота). Праздник совершенно неофициальный, даже дат у него несколько - 1 сентября только одна из них. Коты этого окраса очень дружелюбны, игривы. Они - настоящие компаньоны. Считается, что рыжие коты и кошки приносят в дом счастье. Этот день лучше всего отметить со своим питомцем: принести ему что-то особенное - мышку-игрушку или новый уютный лежак.
С 1960 года жители Японии ежегодно 1 сентября отмечают День предотвращения стихийных бедствий. Дата приурочена к годовщине Великого землетрясения в Канто, которое произошло на главном японском острове Хонсю 1 сентября 1923 года.
Знаменательные события
Первый в мире научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну" по мотивам произведения Жюля Верна вышел на экраны 1 сентября 1902 года во Франции, режиссером картины выступил Жорж Мельес. Этот фильм длительностью 21 минуту стал прародителем жанров кинофантастики и ужасов.
1 сентября 1910 года в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. После революции 1917 года на базе предприятия был создан отдел "Советская пластинка". На пластинках тех лет красовалась ласточка, державшая в клюве нотный знак золотистого цвета. Она стала эмблемой Апрелевского завода. В 1964 году фабрика вошла в состав фирмы грамзаписи "Мелодия".
1 сентября 1951 года в Лондоне открылся первый в Европе супермаркет. В первый же день магазин самообслуживания на High Road принял 1,5 тыс. покупателей. Спустя полвека супермаркеты стали основными точками сбыта мелкой розницы в мегаполисах развитых стран.
Вечерняя телепередача "Спокойной ночи, малыши!" впервые вышла на экраны 1 сентября 1964 года. Первые выпуски прошли в простом формате: картинки на экране и закадровый текст. С тех пор она более полувека с небольшими перерывами выходит в ежедневном режиме.
1 сентября 1985 года в Атлантическом океане обнаружены обломки знаменитого лайнера "Титаник". Спустя 73 года после одной из крупнейших морских катастроф совместная американо-французская экспедиция обнаружила место залегания судна в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана на глубине 3750 метров. У останков корабля побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов.
Кто родился
1 сентября 1875 года родился американский писатель Эдгар Берроуз. В 1912 году вышел первый роман писателя "Под лунами Марса", открывающий цикл о приключениях Джона Картера. В том же году в журнальном варианте вышел и другой роман, сделавший автора знаменитым – "Тарзан, приемыш обезьян", вслед за ним романы стали выходить один за другим. Берроуз стал автором многочисленных супербестселлеров.
1 сентября 1958 года родился актер театра и кино, Народный артист России Сергей Гармаш. За свою долгую творческую карьеру актеру довелось поработать с такими известными режиссерами дарья мороз
как Сергей Бодров, Станислав Говорухин, Павел Лунгин, Никита Михалков, Сергей Соловьев, Тимур Бекмамбетов. Самыми известными фильмами с его участием стали картины: "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Сталинград", Мастер и Маргарита", "Ермак", "Охота на пиранью", "Стиляги", "Человек у окна", "Дом", "Дуэлянт", "Притяжение", "Вторжение" и многие другие.
Свой 39-й день рождения сегодня отмечает российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, Дарья Мороз. Благодаря тому, что росла в актерской семье, очень рано начала сниматься в кино. Ее дебют состоялся в возрасте трех месяцев в роли похищенного младенца в советском фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный…". Хороши известна отечественному зрителю по работам в фильмах "Дурак", "Стальная бабочка", сериалах "Апостол", "Триада"," Содержанки" и многих других.
 
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