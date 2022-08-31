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ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц
ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц - РИА Новости Крым, 31.08.2022
ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц
Украинские войска ведут массированную артиллерийскую атаку по береговой линии Энергодара рядом с Запорожской атомной станцией, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T17:01
2022-08-31T17:03
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска ведут массированную артиллерийскую атаку по береговой линии Энергодара рядом с Запорожской атомной станцией, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной администрации.По данным ВГА, в районе береговой полосы зафиксировано 23 удара, предварительно из 155-миллиметровой американской гаубичной артиллерии М777."Информации о пострадавших не поступало, экстренные службы находятся в готовности", - добавили в администрации.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. Перед приездом инспекторов Международного агентства по ядерной энергии, украинские войска в течение суток нанесли более 60 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220831/missiya-magate-pribyla-v-zaporozhe-1124359854.html
https://crimea.ria.ru/20220831/v-energodare-predotvratili-terakt-na-zaes--diversanty-zaderzhany-1124355827.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц

Украинские войска бьют по береговой линии Энергодара из американской артиллерии - власти

17:01 31.08.2022 (обновлено: 17:03 31.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Рабочий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска ведут массированную артиллерийскую атаку по береговой линии Энергодара рядом с Запорожской атомной станцией, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
По данным ВГА, в районе береговой полосы зафиксировано 23 удара, предварительно из 155-миллиметровой американской гаубичной артиллерии М777.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
16:50
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
"Информации о пострадавших не поступало, экстренные службы находятся в готовности", - добавили в администрации.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. Перед приездом инспекторов Международного агентства по ядерной энергии, украинские войска в течение суток нанесли более 60 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
14:28
В Энергодаре предотвратили теракт на ЗАЭС – диверсанты задержаны
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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