https://crimea.ria.ru/20220831/vsu-snova-byut-po-energodaru-iz-amerikanskiy-gaubits-1124360513.html
ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц
ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц - РИА Новости Крым, 31.08.2022
ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц
Украинские войска ведут массированную артиллерийскую атаку по береговой линии Энергодара рядом с Запорожской атомной станцией, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T17:01
2022-08-31T17:01
2022-08-31T17:03
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска ведут массированную артиллерийскую атаку по береговой линии Энергодара рядом с Запорожской атомной станцией, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной администрации.По данным ВГА, в районе береговой полосы зафиксировано 23 удара, предварительно из 155-миллиметровой американской гаубичной артиллерии М777."Информации о пострадавших не поступало, экстренные службы находятся в готовности", - добавили в администрации.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. Перед приездом инспекторов Международного агентства по ядерной энергии, украинские войска в течение суток нанесли более 60 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220831/missiya-magate-pribyla-v-zaporozhe-1124359854.html
https://crimea.ria.ru/20220831/v-energodare-predotvratili-terakt-na-zaes--diversanty-zaderzhany-1124355827.html
запорожская область
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц
Украинские войска бьют по береговой линии Энергодара из американской артиллерии - власти
17:01 31.08.2022 (обновлено: 17:03 31.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска ведут массированную артиллерийскую атаку по береговой линии Энергодара рядом с Запорожской атомной станцией, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
По данным ВГА, в районе береговой полосы зафиксировано 23 удара, предварительно из 155-миллиметровой американской гаубичной артиллерии М777.
"Информации о пострадавших не поступало, экстренные службы находятся в готовности", - добавили в администрации.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, миссия МАГАТЭ прибыла
в Запорожье. Перед приездом инспекторов Международного агентства по ядерной энергии, украинские войска в течение суток нанесли более 60 ударов
по Запорожской АЭС и Энергодару.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.