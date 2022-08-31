https://crimea.ria.ru/20220831/vsu-snova-byut-po-energodaru-iz-amerikanskiy-gaubits-1124360513.html

ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц

ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц - РИА Новости Крым, 31.08.2022

ВСУ снова бьют по Энергодару из американских гаубиц

Украинские войска ведут массированную артиллерийскую атаку по береговой линии Энергодара рядом с Запорожской атомной станцией, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T17:01

2022-08-31T17:01

2022-08-31T17:03

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска ведут массированную артиллерийскую атаку по береговой линии Энергодара рядом с Запорожской атомной станцией, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местной администрации.По данным ВГА, в районе береговой полосы зафиксировано 23 удара, предварительно из 155-миллиметровой американской гаубичной артиллерии М777."Информации о пострадавших не поступало, экстренные службы находятся в готовности", - добавили в администрации.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. Перед приездом инспекторов Международного агентства по ядерной энергии, украинские войска в течение суток нанесли более 60 ударов по Запорожской АЭС и Энергодару.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220831/missiya-magate-pribyla-v-zaporozhe-1124359854.html

https://crimea.ria.ru/20220831/v-energodare-predotvratili-terakt-na-zaes--diversanty-zaderzhany-1124355827.html

запорожская область

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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)