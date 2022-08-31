https://crimea.ria.ru/20220831/vks-rossii-za-sutki-unichtozhili-okolo-100-natsionalistov-v-dnr-1124354732.html
ВКС России за сутки уничтожили около 100 националистов в ДНР
ВКС России за сутки уничтожили около 100 националистов в ДНР - РИА Новости Крым, 31.08.2022
ВКС России за сутки уничтожили около 100 националистов в ДНР
Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации украинских вооруженных формирований в Донецкой Народной Республике, уничтожено порядка 90... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T13:42
2022-08-31T13:42
2022-08-31T13:42
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации украинских вооруженных формирований в Донецкой Народной Республике, уничтожено порядка 90 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 10 десять пунктов управления ВСУ в ДНР, Херсонской и Днепропетровской областях. Также поражены 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153-х районах."Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Доброволье Днепропетровской области", - уточнил Конашенков.В свою очередь российские средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотных летательных аппаратов в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Кроме того, перехвачены 57 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Великие Копани, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил представитель МО РФ.
https://crimea.ria.ru/20220831/vs-rf-unichtozhili-postavlennye-kievu-polskie-tanki-v-khersonskoy-oblasti-1124354396.html
https://crimea.ria.ru/20220829/lagerya-boevikov-aydar-i-azov-unichtozheny-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1124329754.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВКС России за сутки уничтожили около 100 националистов в ДНР
ВКС России уничтожили около 100 националистов в ходе ударов по пунктам ВСУ в Донбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации украинских вооруженных формирований в Донецкой Народной Республике, уничтожено порядка 90 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Дружковка ДНР ликвидировано до 50 националистов и девять единиц военной техники. Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Карловка ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники", – сказал он на брифинге в среду.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 10 десять пунктов управления ВСУ в ДНР, Херсонской и Днепропетровской областях. Также поражены 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153-х районах.
"Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Доброволье Днепропетровской области", - уточнил Конашенков.
В свою очередь российские средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотных летательных аппаратов в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Кроме того, перехвачены 57 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Великие Копани, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил представитель МО РФ.