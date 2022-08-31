https://crimea.ria.ru/20220831/novaya-voyna-na-balkanakh-mozhet-vspykhnut-uzhe-etoy-osenyu--politolog-1124344022.html

Новая война на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью – политолог

Новая война на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью – политолог - РИА Новости Крым, 30.08.2022

Новая война на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью – политолог

Новый вооруженный конфликт на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью, но не из-за Косово, а вследствие вмешательства Запада в ход и результаты выборов в... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-31T03:31

2022-08-31T03:31

2022-08-30T16:24

обострение в косово

косово

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый вооруженный конфликт на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью, но не из-за Косово, а вследствие вмешательства Запада в ход и результаты выборов в Боснии и Герцоговине (БиГ). Такое мнение РИА Новости Крым высказал европейский политолог и журналист Славиша Милачич."В октябре-ноябре мы наверняка столкнемся с проблемами в Боснии и Герцоговине. БиГ разделена. Есть лидер боснийских сербов Милорад Додик, настроенный ярко пророссийски. С 2014 года Британия и США вкладывают очень много денег, чтобы отстранить его от власти. До сих пор им это не удалось, но на предстоящих выборах будет оказано беспрецедентное давление, чтобы немецкие и британские войска вошли в Боснию. Если на Балканах и есть вероятность военного конфликта, то он произойдет в Боснии", – сказал эксперт.Противоречия между боснийцами, сербами и хорватами, проживающими на территории Боснии и Герцеговины, искусственно обостряются. В частности, лидер боснийских мусульман Бакир Изетбегович "каждый месяц говорит о войне", отметил Милачич.По мнению политолога, разжигание конфликта в Боснии и Герцоговине также станет дополнительным рычагом давления на президента Сербии Александра Вучича с целью сделать позицию Белграда менее пророссийской.Выборы в Боснии и Герцеговине должны состояться 2 октября. В Республике Сербской будут выбирать депутатов Народной скупщины, президента и члена Президиума БиГ от сербского народа, а в мусульмано-хорватской федерации (ФБиГ) – парламенты составляющих ее кантонов, парламент ФБиГ и членов президиума от хорватов и бошняков.

https://crimea.ria.ru/20220827/vuchich-serbiya-soglasna-prinyat-chast-trebovaniy-kosovo-po-dokumentam-1124314332.html

https://crimea.ria.ru/20220827/serbiya-i-kosovo-uregulirovali-spor-o-dokumentakh-na-vezd---borrel-1124318722.html

косово

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение в косово, косово, политика