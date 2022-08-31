https://crimea.ria.ru/20220831/novaya-voyna-na-balkanakh-mozhet-vspykhnut-uzhe-etoy-osenyu--politolog-1124344022.html
Новая война на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью – политолог
Новая война на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью – политолог - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Новая война на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью – политолог
Новый вооруженный конфликт на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью, но не из-за Косово, а вследствие вмешательства Запада в ход и результаты выборов в... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-31T03:31
2022-08-31T03:31
2022-08-30T16:24
обострение в косово
косово
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый вооруженный конфликт на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью, но не из-за Косово, а вследствие вмешательства Запада в ход и результаты выборов в Боснии и Герцоговине (БиГ). Такое мнение РИА Новости Крым высказал европейский политолог и журналист Славиша Милачич."В октябре-ноябре мы наверняка столкнемся с проблемами в Боснии и Герцоговине. БиГ разделена. Есть лидер боснийских сербов Милорад Додик, настроенный ярко пророссийски. С 2014 года Британия и США вкладывают очень много денег, чтобы отстранить его от власти. До сих пор им это не удалось, но на предстоящих выборах будет оказано беспрецедентное давление, чтобы немецкие и британские войска вошли в Боснию. Если на Балканах и есть вероятность военного конфликта, то он произойдет в Боснии", – сказал эксперт.Противоречия между боснийцами, сербами и хорватами, проживающими на территории Боснии и Герцеговины, искусственно обостряются. В частности, лидер боснийских мусульман Бакир Изетбегович "каждый месяц говорит о войне", отметил Милачич.По мнению политолога, разжигание конфликта в Боснии и Герцоговине также станет дополнительным рычагом давления на президента Сербии Александра Вучича с целью сделать позицию Белграда менее пророссийской.Выборы в Боснии и Герцеговине должны состояться 2 октября. В Республике Сербской будут выбирать депутатов Народной скупщины, президента и члена Президиума БиГ от сербского народа, а в мусульмано-хорватской федерации (ФБиГ) – парламенты составляющих ее кантонов, парламент ФБиГ и членов президиума от хорватов и бошняков.
https://crimea.ria.ru/20220827/vuchich-serbiya-soglasna-prinyat-chast-trebovaniy-kosovo-po-dokumentam-1124314332.html
https://crimea.ria.ru/20220827/serbiya-i-kosovo-uregulirovali-spor-o-dokumentakh-na-vezd---borrel-1124318722.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обострение в косово, косово, политика
Новая война на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью – политолог
Политолог Милачич: на Балканах возможна новая война из-за ситуации в Боснии и Герцоговине
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Новый вооруженный конфликт на Балканах может вспыхнуть уже этой осенью, но не из-за Косово, а вследствие вмешательства Запада в ход и результаты выборов в Боснии и Герцоговине (БиГ). Такое мнение РИА Новости Крым высказал европейский политолог и журналист Славиша Милачич.
"В октябре-ноябре мы наверняка столкнемся с проблемами в Боснии и Герцоговине. БиГ разделена. Есть лидер боснийских сербов Милорад Додик, настроенный ярко пророссийски. С 2014 года Британия и США вкладывают очень много денег, чтобы отстранить его от власти. До сих пор им это не удалось, но на предстоящих выборах будет оказано беспрецедентное давление, чтобы немецкие и британские войска вошли в Боснию. Если на Балканах и есть вероятность военного конфликта, то он произойдет в Боснии", – сказал эксперт.
Противоречия между боснийцами, сербами и хорватами, проживающими на территории Боснии и Герцеговины, искусственно обостряются. В частности, лидер боснийских мусульман Бакир Изетбегович "каждый месяц говорит о войне", отметил Милачич.
По мнению политолога, разжигание конфликта в Боснии и Герцоговине также станет дополнительным рычагом давления на президента Сербии Александра Вучича с целью сделать позицию Белграда менее пророссийской.
"Полагаю, сербское руководство будет продолжать занимать пророссийскую позицию, оно не выступит против Москвы. Глава правительства Сербии Ивица Дачич сформировал новое правительство, которое будет находиться в более сильной пророссийской позиции. Но давление на Вучича, безусловно, будет сохраняться, не только из Косово, но и еще из Боснии", – подытожил аналитик.
Выборы в Боснии и Герцеговине должны состояться 2 октября. В Республике Сербской будут выбирать депутатов Народной скупщины, президента и члена Президиума БиГ от сербского народа, а в мусульмано-хорватской федерации (ФБиГ) – парламенты составляющих ее кантонов, парламент ФБиГ и членов президиума от хорватов и бошняков.