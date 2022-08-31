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Часть Крыма в среду без воды - адреса и время отключения - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Часть Крыма в среду без воды - адреса и время отключения
Часть Крыма в среду без воды - адреса и время отключения - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Часть Крыма в среду без воды - адреса и время отключения
По ряду адресов в нескольких населенных пунктах Крыма в среду не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T09:55
2022-08-31T09:55
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. По ряду адресов в нескольких населенных пунктах Крыма в среду не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе из-за аварии воды нет по адресам Киевская, 163а,139а,153а,155а,141а и 173. Завершить аварийные работы и возобновить подачу ресурса планируют до полуночи.Также до полуночи ограничено водоснабжение улиц Черноморской, Дейкало, Б.Пионеров, Маяка, ул. Кавказской, Ремесленный, поселка Партизанского и микрорайона Аршинцево в Керчи.Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк &gt;&gt;Кроме того, до 12 часов ночи воды не будет в Джанкое - по улицам Фрунзе, Чехова и в Заводском переулке, в Красноперекопске - улицы Таврическая с 43 по 93/2 , Менделеева с 35 по 118, Ишунская с 29 по 83, Менделеева, 48/10 и Зеленый тупик, 1, переулок Восточный со 2 по 17.В Ленинском районе до 00 часов отключение в селе Луговом по улице Луговской, в Семисотке - по ул.Октябрьской, в Новониколаевке - по ул. Бондаренко.В Алуште до 15 часов без воды улицы Б.Хмельницкого, Пригородная, Туристов и одноименный переулок. В Евпаторийских поселках Мирном и Новоозерном воды не будет в течение дня.
https://crimea.ria.ru/20220830/v-sakakh-novofedorovke-i-esche-pyati-selakh-otklyuchena-podacha-gaza-1124339849.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым
Часть Крыма в среду без воды - адреса и время отключения

Часть Крыма в среду без воды из-за ремонтов

09:55 31.08.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. По ряду адресов в нескольких населенных пунктах Крыма в среду не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе из-за аварии воды нет по адресам Киевская, 163а,139а,153а,155а,141а и 173. Завершить аварийные работы и возобновить подачу ресурса планируют до полуночи.
Также до полуночи ограничено водоснабжение улиц Черноморской, Дейкало, Б.Пионеров, Маяка, ул. Кавказской, Ремесленный, поселка Партизанского и микрорайона Аршинцево в Керчи.
Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк >>
Кроме того, до 12 часов ночи воды не будет в Джанкое - по улицам Фрунзе, Чехова и в Заводском переулке, в Красноперекопске - улицы Таврическая с 43 по 93/2 , Менделеева с 35 по 118, Ишунская с 29 по 83, Менделеева, 48/10 и Зеленый тупик, 1, переулок Восточный со 2 по 17.
В Ленинском районе до 00 часов отключение в селе Луговом по улице Луговской, в Семисотке - по ул.Октябрьской, в Новониколаевке - по ул. Бондаренко.
В Алуште до 15 часов без воды улицы Б.Хмельницкого, Пригородная, Туристов и одноименный переулок. В Евпаторийских поселках Мирном и Новоозерном воды не будет в течение дня.
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Вчера, 10:37
В Саках, Новофедоровке и еще пяти селах отключена подача газа
 
Вода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяКрым
 
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