https://crimea.ria.ru/20220831/chast-kryma-v-sredu-bez-vody---adresa-i-vremya-otklyucheniya-1124349818.html

Часть Крыма в среду без воды - адреса и время отключения

Часть Крыма в среду без воды - адреса и время отключения - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Часть Крыма в среду без воды - адреса и время отключения

По ряду адресов в нескольких населенных пунктах Крыма в среду не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T09:55

2022-08-31T09:55

2022-08-31T09:55

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. По ряду адресов в нескольких населенных пунктах Крыма в среду не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе из-за аварии воды нет по адресам Киевская, 163а,139а,153а,155а,141а и 173. Завершить аварийные работы и возобновить подачу ресурса планируют до полуночи.Также до полуночи ограничено водоснабжение улиц Черноморской, Дейкало, Б.Пионеров, Маяка, ул. Кавказской, Ремесленный, поселка Партизанского и микрорайона Аршинцево в Керчи.Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк >>Кроме того, до 12 часов ночи воды не будет в Джанкое - по улицам Фрунзе, Чехова и в Заводском переулке, в Красноперекопске - улицы Таврическая с 43 по 93/2 , Менделеева с 35 по 118, Ишунская с 29 по 83, Менделеева, 48/10 и Зеленый тупик, 1, переулок Восточный со 2 по 17.В Ленинском районе до 00 часов отключение в селе Луговом по улице Луговской, в Семисотке - по ул.Октябрьской, в Новониколаевке - по ул. Бондаренко.В Алуште до 15 часов без воды улицы Б.Хмельницкого, Пригородная, Туристов и одноименный переулок. В Евпаторийских поселках Мирном и Новоозерном воды не будет в течение дня.

https://crimea.ria.ru/20220830/v-sakakh-novofedorovke-i-esche-pyati-selakh-otklyuchena-podacha-gaza-1124339849.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым