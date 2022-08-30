https://crimea.ria.ru/20220830/vs-rf-unichtozhili-bolee-1400-ukrainskikh-i-inostrannykh-boevikov--mo-1124342582.html
ВС РФ уничтожили более 1400 украинских и иностранных боевиков – МО
ВС РФ уничтожили более 1400 украинских и иностранных боевиков – МО - РИА Новости Крым, 30.08.2022
ВС РФ уничтожили более 1400 украинских и иностранных боевиков – МО
ВСУ потеряли более 1200 военнослужащих в ходе наступательной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T14:18
2022-08-30T14:18
2022-08-30T14:18
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли более 1200 военнослужащих в ходе наступательной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Так, по данным Конашенкова, за минувшие сутки российские военные разгромили осуществлявшие наступление украинские войска, противник понес значительные потери.Кроме того, в ходе отражения наступления ВСУ российские войска разгромили подразделения отдельной горной штурмовой бригады, пять военнослужащих сдались в плен.Поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов танковой бригады ВСУ, уничтожено более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20-ти единиц бронетехники и артиллерийские снаряды.В районе Константиновки ДНР российские военные уничтожили более ста боевиков "Кракена" и "Иностранного легиона", а также семь единиц военной техники. В Кривом Роге ВКС России уничтожили производственные цеха завода "Интервзрывпром", где производились различные боеприпасы для украинских войск.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-ssha-oboznachili-glavnuyu-problemu-ukrainskoy-armii-1124298223.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, игорь конашенков
ВС РФ уничтожили более 1400 украинских и иностранных боевиков – МО
Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили более 1400 боевиков ВСУ и около 40 иностранных наемников
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли более 1200 военнослужащих в ходе наступательной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Так, по данным Конашенкова, за минувшие сутки российские военные разгромили осуществлявшие наступление украинские войска, противник понес значительные потери.
"Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе отражения наступления ВСУ российские войска разгромили подразделения отдельной горной штурмовой бригады, пять военнослужащих сдались в плен.
Поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов танковой бригады ВСУ, уничтожено более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20-ти единиц бронетехники и артиллерийские снаряды.
В районе Константиновки ДНР российские военные уничтожили более ста боевиков "Кракена" и "Иностранного легиона", а также семь единиц военной техники. В Кривом Роге ВКС России уничтожили производственные цеха завода "Интервзрывпром", где производились различные боеприпасы для украинских войск.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.