https://crimea.ria.ru/20220830/vs-rf-unichtozhili-bolee-1400-ukrainskikh-i-inostrannykh-boevikov--mo-1124342582.html

ВС РФ уничтожили более 1400 украинских и иностранных боевиков – МО

ВС РФ уничтожили более 1400 украинских и иностранных боевиков – МО - РИА Новости Крым, 30.08.2022

ВС РФ уничтожили более 1400 украинских и иностранных боевиков – МО

ВСУ потеряли более 1200 военнослужащих в ходе наступательной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T14:18

2022-08-30T14:18

2022-08-30T14:18

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли более 1200 военнослужащих в ходе наступательной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Так, по данным Конашенкова, за минувшие сутки российские военные разгромили осуществлявшие наступление украинские войска, противник понес значительные потери.Кроме того, в ходе отражения наступления ВСУ российские войска разгромили подразделения отдельной горной штурмовой бригады, пять военнослужащих сдались в плен.Поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов танковой бригады ВСУ, уничтожено более 200 боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20-ти единиц бронетехники и артиллерийские снаряды.В районе Константиновки ДНР российские военные уничтожили более ста боевиков "Кракена" и "Иностранного легиона", а также семь единиц военной техники. В Кривом Роге ВКС России уничтожили производственные цеха завода "Интервзрывпром", где производились различные боеприпасы для украинских войск.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220826/v-ssha-oboznachili-glavnuyu-problemu-ukrainskoy-armii-1124298223.html

украина

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, игорь конашенков